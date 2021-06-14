Kadınlar için ölen cesur savaşçı! Yaşam hakları için hayatını feda etti

O dönemde kurulan Ulusal Kadın Oy Hakkı Dernekleri Birliği (NUWSS), tartışmalar ve yürüyüşler gibi şiddet içermeyen yöntemler kullanarak kadınlara oy hakkını almaktı. Ancak altı yıl boyunca süren mücadelenin sonunda yaygın olarak Suffragettes (Süfrajetler) adıyla bilinen bir hareketi başlattılar. 1906 ve 1913 yılları arasında kadınlara oy hakkı tanıyan altı yasa tasarısı hükümet tarafından reddedildi. Bu olayın ardından ise Süfrajetler, daha şiddetli eylemler yapmaya başladı. Bu eylemler açlık grevi ve fiziksel şiddet içeriyordu.

Süfrajetler ya cesur olacaktı ya da ezilmeye mahkum bir şekilde öleceklerdi. Onlar cesaretlerini toplayıp eylemlerini daha farklı boyutlara taşıdı. Büyük bir bölümü hapse atıldı ancak hücrelerinde de eylemlerini sürdürdüler. Hatta açlık grevi yaparak mücadeleye devam ettiler. O zamanlarda hükümet, mahkumların kendilerini aç bırakmalarını ve bu uğurda şehit olarak ölmelerini önlemek için hapishanelerde zorla beslemeye izin vermişti. Süfrajetler de bu zorla yemek yedirme işleminden nasibini aldılar.