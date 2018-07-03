Kadınlar kariyer koçluğu ile daha mutlu ve sağlam ilerliyor

Bu döngüler içinde yaşamlarında birden fazla rolü üstlenmek durumunda olan kadınlar, toplumlarımızda hala pek çok basmakalıp varsayım ve engelleyici inançlarla büyütülüyor. Öyle ki, kendilerine doğuştan bahşedilen yeteneklerinin ve eşsizliklerinin hiç farkında olmadan ve bunları gün yüzüne çıkarıp, üretip, yaratmadan bir ömür ve kariyer yaşayabiliyorlar. Kariyer koçluğu kadınlara işte bu konuda farkındalık kazandırıyor.
Kariyer koçluğunda; kadın olarak farklı kılan değil, insan olarak eşsiz yapan şeylere odaklanıyoruz
İş yaşamına atılan kadınların dahi kendi potansiyellerini gerçek anlamda ortaya çıkaramadıklarını görüyoruz. Çocukluktan gelen şartlanmalarla iş yaşamına atılan kadınlarımızın, kendi yeteneklerine ve potansiyellerine ve bulundukları ortamın dinamiklerine dair bir çeşit körlük içinde olduklarını görebiliyoruz. Kadınlar için kariyer koçluğu bu noktada onların kariyerlerinde daha mutlu ve sağlam adımlarla ilerlemelerine destek oluyor.
Kariyerinizi gözden geçirmek için asla geç değil
Kadınlar kariyer koçluğu desteği alarak, farkındalıkla, boşa kürek çekmeden ve zaman kaybetmeden kariyerlerine yön verebilme imkanını elde ediyorlar.
Kadınlar kariyer koçluğu ihtiyacını şu durumlarda yaşıyorlar.
1.Kurumsal hayatta çalışan ve potansiyelini ortaya çıkaramamış olan kadınlar.
2.Çalışmayan ve iş hayatına geri dönmek isteyen kadınlar.
3.Kendi işini kurmak isteyen veya sektör değiştirmek isteyen kadınlar.
4.Hayatta anlam arayışı içinde olan, değerlerine paralel ve dünyaya anlamlı bir katkı yapma arayışı içinde olan kadınlar.
Kariyer koçluğu kadınlara hangi katılarda bulunuyor?
1.Netlik kazandırıyor, bir pusula veriyor
Kim olduğunuz ve ne istediğinizle ilgili içsel çalışmalar sayesinde bir pusulanız oluyor. Bu pusula ile kariyerinizdeki her türlü belirsizliğin ve olumsuz durumun içinde güçlü ve net bir şekilde durmanız mümkün oluyor.
2.Özgüveninizi güçlendiriyor
Özgüveninizi güçlendiren koçluk araçları yardımıyla güçlü ve özgün yönlerinizi fark ediyor ve bunların daha fazla ön plana çıktığı rolleri üstlenmek için adım atıyorsunuz. Kendinizden şüphe ettiren sabote edici iç seslerinizin farkındalığını kazanıyor ve bu iç sesleri nasıl yöneteceğinizi öğreniyorsunuz.
3.Harekete geçme cesaretini kazandırıyor
Daha mutlu ve başarılı kariyer yolunda somut adım atma motivasyonunu ve cesaretini kazandırıyor. Bu somut adımlar bazen büyük bir seçim olabileceği gibi, bazen de o seçime hazırlık yapmak amacıyla kadınların kendilerini geliştirecekleri alanlarda atacakları adımları içerebiliyor.
Tıpkı bir kelebek gibi; dönüşüm gücüne ve eşsiz özelliklere sahip kadın; kendisini mutlu edecek ve sınırsız potansiyelini aktarmakta kanal olacak kariyerini yaratabilme gücüne de sahiptir. Yeter ki buna niyet etsin.
Kişisel gelişiminiz için her zaman bizi arayabilirsiniz
Kariyer ve Yönetici Koçu Yeşim Yerli
Website: http://youlabcoaching.com/tr/
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