Kadınlar kariyer koçluğu ile daha mutlu ve sağlam ilerliyor

Bu döngüler içinde yaşamlarında birden fazla rolü üstlenmek durumunda olan kadınlar, toplumlarımızda hala pek çok basmakalıp varsayım ve engelleyici inançlarla büyütülüyor. Öyle ki, kendilerine doğuştan bahşedilen yeteneklerinin ve eşsizliklerinin hiç farkında olmadan ve bunları gün yüzüne çıkarıp, üretip, yaratmadan bir ömür ve kariyer yaşayabiliyorlar. Kariyer koçluğu kadınlara işte bu konuda farkındalık kazandırıyor.

Kariyer koçluğunda; kadın olarak farklı kılan değil, insan olarak eşsiz yapan şeylere odaklanıyoruz

İş yaşamına atılan kadınların dahi kendi potansiyellerini gerçek anlamda ortaya çıkaramadıklarını görüyoruz. Çocukluktan gelen şartlanmalarla iş yaşamına atılan kadınlarımızın, kendi yeteneklerine ve potansiyellerine ve bulundukları ortamın dinamiklerine dair bir çeşit körlük içinde olduklarını görebiliyoruz. Kadınlar için kariyer koçluğu bu noktada onların kariyerlerinde daha mutlu ve sağlam adımlarla ilerlemelerine destek oluyor.

Kariyerinizi gözden geçirmek için asla geç değil