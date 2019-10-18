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Kadınlar neden daha uzun yaşıyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 18.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kadınların dünyanın her yerinde erkeklere göre ortalama üç ila beş yıl daha uzun yaşamasının ardında biyolojik faktörlerin dışında birtakım toplumsal ve kültürel nedenlerin de olduğu belirtildi. Türkiye’de kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi 80,8 yıl iken; erkeklerde bu süre 75,3 yıl. Uzmanlara göre, kadınlar doktora gitmeye daha istekli. Erkekler kültürel dayatmanın bir sonucu olarak sıkıntı ve acılarını paylaşmada zorluk çekiyor.

Kadınlar neden daha uzun yaşıyor?

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Erdoğan, dünyanın her yerinde kadınların erkeklere oranla daha uzun yaşamasının altında biyolojik faktörler kadar toplumsal ve kültürel etkenlerin de bulunduğunu söyledi.

KADINLAR DOKTORA GİTMEYE DAHA İSTEKLİ

Doç. Dr. Barış Erdoğan, yapılan birçok bilimsel çalışmanın kadınların doktora gitmede ve ilaç kullanmada erkeklere göre daha istekli ve dikkatli olduğunu gösterdiğini belirterek “Bu nedenle kadın hastalara erken teşhis konabilmekte ve ölümcül hastalıklara karşı korunabilmekteler” dedi. Erdoğan, kadınların doktora gitme alışkanlığı kazanmasında hamilelik süreci, kadın hastalıkları ile ilgili düzenli doktora gitme ihtiyaçlarının etkisinin olduğuna dikkat çekti.

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DAHA AZ YIPRATICI İŞ KOLLARINDA ÇALIŞIYORLAR

Doç. Dr. Barış Erdoğan, ayrıca kadınların erkeklere göre fiziki ve psikolojik olarak daha az yıpratıcı ve riskli iş kollarında çalıştıklarını belirterek “Bu da mesleki hastalıklara bağlı ölüm ve iş kazalarına kadınların daha az maruz kalmalarına neden olmaktadır” dedi.

'ERKEK ADAM AĞLAMAZ' KÜLTÜRÜ YAŞAMI KISALTIYOR

Doç. Dr. Erdoğan, erkeklerin kadınlara göre sağlıklarını kaybetmeleri ve daha az süre yaşamalarındaki bir başka nedenin ise toplum içinde öğrendikleri erkeklik kültürü olduğunu söyledi.

“Erkek adam ağlamaz, canı yanmaz, cesur olmalıdır” öğretisiyle büyüyen erkeklerin ileriki yaşlarda sıkıntı ve acılarını bir doktora dahi anlatmakta ve danışmakta zorluk çektiklerine dikkat çeken Erdoğan, ayrıca erkeklik kültürü erkekleri sağlıklarını tehlikeye atacak riskli otomobil kullanma, şiddet gösterme gibi davranışlara ya da alkol, sigara kullanımı gibi alışkanlıklara yönlendirdiğini ifade etti.

SİGARA VE ALKOL ERKEKLERİ DAHA ERKEN ÖLDÜRÜYOR

Sağlığı tehdit eden ve doğrudan ya da dolaylı ölüme neden olan alkol alma ve sigara içme alışkanlığının kadınlarda erkeklere göre daha az olduğunu ifade eden Doç. Dr. Barış Erdoğan “Örneğin TÜİK verilerine göre, Türkiye’de kadınların yüzde 13’ü düzenli olarak sigara kullanırken, erkeklerde bu oran yüzde 26’nın üzerinde.Erkek ölümlerinin yüzde 31’I sigaraya bağlı hastalıklardan oluşurken kadınlarda bu oran sadece yüzde 12. Alkol tüketimi de erkeklerde kadınlara göre yaklaşık dört misli daha fazla” dedi.

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YAŞAM SÜRESİ FARKI KAPANIYOR

Kadınlar ile erkekler arasındaki yaşam süresi farkının gelecek on yıllarda kapanacağı ve eşitleneceği konusunda çeşitli çalışmalar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Barış Erdoğan, özellikle son yıllarda erkeklerin sağlıkları konusunda bilinçlerinin artmasının, kadın nüfus içinde alkol ve sigara kullanımı oranı artmasının ve kadınların toplumsal hayatın her alanına daha fazla dahil olmalarının bunda etkili olduğunu dile getirdi.

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kadınların uzun yaşam sırrı kadın yaşam süresi

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