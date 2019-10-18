Kadınlar neden daha uzun yaşıyor?

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Erdoğan, dünyanın her yerinde kadınların erkeklere oranla daha uzun yaşamasının altında biyolojik faktörler kadar toplumsal ve kültürel etkenlerin de bulunduğunu söyledi. KADINLAR DOKTORA GİTMEYE DAHA İSTEKLİ Doç. Dr. Barış Erdoğan, yapılan birçok bilimsel çalışmanın kadınların doktora gitmede ve ilaç kullanmada erkeklere göre daha istekli ve dikkatli olduğunu gösterdiğini belirterek “Bu nedenle kadın hastalara erken teşhis konabilmekte ve ölümcül hastalıklara karşı korunabilmekteler” dedi. Erdoğan, kadınların doktora gitme alışkanlığı kazanmasında hamilelik süreci, kadın hastalıkları ile ilgili düzenli doktora gitme ihtiyaçlarının etkisinin olduğuna dikkat çekti. DAHA AZ YIPRATICI İŞ KOLLARINDA ÇALIŞIYORLAR Doç. Dr. Barış Erdoğan, ayrıca kadınların erkeklere göre fiziki ve psikolojik olarak daha az yıpratıcı ve riskli iş kollarında çalıştıklarını belirterek “Bu da mesleki hastalıklara bağlı ölüm ve iş kazalarına kadınların daha az maruz kalmalarına neden olmaktadır” dedi.

'ERKEK ADAM AĞLAMAZ' KÜLTÜRÜ YAŞAMI KISALTIYOR Doç. Dr. Erdoğan, erkeklerin kadınlara göre sağlıklarını kaybetmeleri ve daha az süre yaşamalarındaki bir başka nedenin ise toplum içinde öğrendikleri erkeklik kültürü olduğunu söyledi. “Erkek adam ağlamaz, canı yanmaz, cesur olmalıdır” öğretisiyle büyüyen erkeklerin ileriki yaşlarda sıkıntı ve acılarını bir doktora dahi anlatmakta ve danışmakta zorluk çektiklerine dikkat çeken Erdoğan, ayrıca erkeklik kültürü erkekleri sağlıklarını tehlikeye atacak riskli otomobil kullanma, şiddet gösterme gibi davranışlara ya da alkol, sigara kullanımı gibi alışkanlıklara yönlendirdiğini ifade etti. SİGARA VE ALKOL ERKEKLERİ DAHA ERKEN ÖLDÜRÜYOR Sağlığı tehdit eden ve doğrudan ya da dolaylı ölüme neden olan alkol alma ve sigara içme alışkanlığının kadınlarda erkeklere göre daha az olduğunu ifade eden Doç. Dr. Barış Erdoğan “Örneğin TÜİK verilerine göre, Türkiye’de kadınların yüzde 13’ü düzenli olarak sigara kullanırken, erkeklerde bu oran yüzde 26’nın üzerinde.Erkek ölümlerinin yüzde 31’I sigaraya bağlı hastalıklardan oluşurken kadınlarda bu oran sadece yüzde 12. Alkol tüketimi de erkeklerde kadınlara göre yaklaşık dört misli daha fazla” dedi.