KADIN

Kadınlar neden meme estetiği yaptırıyor ?

Kadınlar neden meme estetiği yaptırıyor ?

Kadınlar neden meme estetiği yaptırıyor ?

Memeler, bir kadının dişiliğini tamamlayan ve imajının bütün olarak algılanmasında rol alan en önemli sembol. Yıllar içerisinde, hamilelik ve emzirme sonrasında ya da fazla kilo alıp vermeye bağlı olarak göğüs hacminde değişiklikler yaşanabilir. Bu durum kadınlarda özgüven kaybına ya da sosyal sorunlara yol açabiliR. Meme estetiği ameliyatları, estetik ve çekici görünümün yanında organının fonksiyonun devamını sağlandığı için önemlidir.

Birçok kadın farklı şikayetleriyle doktoruna başvurur. Kimi kadın küçük, kimi kadın büyük ya da sarkık olmasından dolayı şikayet eder. Meme dokusunun fazlalığından ya da azlığından hem de sağlık açısından problemlerle karşılaşabilirler.

Gelişen teknoloji ve tekniklerle bu sorunlara uygun çözümler bulmak hem kolay hem de konforlu.

Meme estetiği çeşitleri

18 yaşını doldurmuş ve genel anestezi altında ameliyat olmasına engel bulunmayan hastalar meme estetiği yaptırabilir. Genel muayene yapıldıktan sonra hastanın da ihtiyacı belirlenerek operasyon gerçekleştirilir. Genelikle meme büyütme işlemlerinde, silikon protezler yada kişinin kendi yağ dokusu kullanılır. Meme dikleştirme ve küçültme işlemlerindeyse hastanın mevcut meme dokusu yeniden şekillendirilerek sonuca ulaşılır.

Emzirmeyi etkilemiyor

Ayrıca, meme estetiği ameliyatları sanılınan aksine ağrısız ameliyatlar sınıdına sayılabilir. Ayrıca emzirmeye engel teşkil etmediği gibi meme ucunun hassasiyeti de korunarak cinsel organ fonksiyonlarının da devamı sağlanır.

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