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Kadınlar neden uzun boylu erkekleri tercih ediyor?

29.01.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkinin içerisinde dış görünüş önemini kaybetse de bir kişiyi tanırken ilk fikirlerimizin oluşmasına neden olan dış görünüş tanışma aşamasında oldukça önem taşıyor. Kadınların daha çok uzun boylu erkekleri tercih ettiği biliniyor. Peki kadınlar neden uzun boylu erkeklerden hoşlanıyor?

Kadınlar neden uzun boylu erkekleri tercih ediyor?

Kadınların uzun boylu erkeklere olan ilgisi çok eski zamanlardan beri olsa da son zamanlarda sosyal medyanın etkileriyle de beraber bu durum bir yargıya dönüşmüş durumda. Kısa boylu erkekler ne kadar yakışıklı olursa olsun birçok kadın için eksi puanda görülüyor. 2015 yılında 60.000'den fazla kişiyle yapılan bir araştırmaya göre daha uzun erkeklerin kadınlara daha cazip geldiği tespit edildi.

EVRİMSEL NEDENLER TERCİHLERİMİZİ ETKİLİYOR

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60.000 kişinin katıldığı ankete göre kadınların tercihlerinde evrimsel yönler de rol oynuyor. Daha yüksek bir vücut boyunun evrimsel mesajı, söz konusu erkeğin iyi bir genetik stoka sahip olduğu, ayrıca çocuklarının daha uzun boylu olacağı ve aynı zamanda genlerini aktarma şansının daha yüksek olacağıdır.

KENDİLERİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORLAR

Ancak bu olası sebeplerden sadece bir tanesidir . Yükseklik genellikle daha fazla fiziksel güçle ilişkilendirilir. Evrimsel psikolojiye göre, atalarımız dişilerin iyiliği için daha etkili bir şekilde savaşabildikleri için doğruldular ve iki ayak üzerinde yürümeye başladılar : ayaktayken rakiplerine çok daha güçlü darbeler indirebiliyorlardı. Daha güçlü erkek, dişileri ve yavrularını potansiyel tehlikelerden korudu , bu nedenle bazı kadınlar hala uzun boylu bir adamın yanında kendilerini daha güvende hissediyor olabilir.

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KISA ERKEKLER KADINSI GÖRÜLÜYOR

Zamanla, tüm bu yönler aynı zamanda sosyal bir norm haline geldi: yani, insanların çoğunluğu, vücut uzunluğunun erkeksi çekiciliğin bir işareti olduğunu sosyo-kültürel bir norm olarak kabul ediyor. Bir erkek partnerinden daha kısaysa, erkeği daha az erkeksi ve kadını daha az kadınsı görme eğilimindedirler.

UZUN BOYLU ERKEKLERİN ÖZ GÜVENİ DAHA FAZLA

Romantik romanlarda ve filmlerde erkek hemen hemen her zaman kadından daha uzun, daha geniş omuzlu ve daha kiloludur. (Böyle olmazsa, muhtemelen bir komedi izliyoruz demektir.) Yani kültürümüz bizde bu beklentiyi gerçekten besledi , bu da dahil olanlarda daha fazla özgüven geliştirmesine yol açabilir.

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