Kadınlar, topuklu ayakkabılarla yarıştı (2)

BEBEKLER EMEKLEYEREK YARIŞTI

TerraCity AVM ve Anadolu Hastanesi ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu kapsamında ilki gerçekleştirilen 'BabyRun' (Bebek emekleme yarışması), renkli görüntülere sahne oldu. AVM'nin zemin katında hazırlanan özel pistte yapılan yarışta, minikler kadar anne ve babaları da heyecan yaşadı. Yarışmayı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TerraCity AVM Müdürü Gözde Hoşten ile çok sayıda Antalyalı da izledi. Yarışmaya katılan bebekler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Uysal, başarı dileğinde bulundu.

Özel emekleme pistinde 20 bebek yarıştı. 5 bebeğin birlikte çıkış yaptığı yarışmada, 4 metre uzunluğundaki pisti ilk tamamlayan bebek birinci sayıldı. Yarışın başlamasıyla birlikte anneler bitiş noktasında bekleyerek bebeklerinin kendileri gelmesi için cep telefonu, tablet ve oyuncak gibi eşyalarla onların ilgisini çekmeye çalıştı.

Bazı annelerin bebeğiyle birlikte bitiş çizgisine emekleyerek gelmesi için ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı bebekler yarışı bırakıp, ağlamaya başladı. Ağlayan bebekler ise anneleri tarafından sakinleştirildi.

Yarışma sonunda birinci sayılan tüm bebeklere, sponsorlar tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler verildi.