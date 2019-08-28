KADIN

Kadınlar vajinalarındaki kokuları gidermek için çay ağacı yağı kullanıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 28.08.2019 09:20 | Son Güncelleme

Boğaz ağrısı için tuzlu suyun, öksürük için balın iyileştirme gücünü kuşkusuz kimse inkar edemez. Ancak doğal diye de her şeyi kullanmak doğru olmayabilir. Vajinadaki kötü kokuyu gidermek için kullanılan çay ağacı yağı da bunlardan biri. Uzmanlar kadınların kötü kokulardan kurtulmak için vajinalarına çay ağacı yağı kullandıklarını söylüyor. Ancak bunu sakın yapmayın diye de uyarıyorlar.

Kadınlar vajinalarındaki kokuları gidermek için çay ağacı yağı kullanıyor

Kadınlar özellikle cinsel ilişki veya jinekolog muayenelerinde vajinalarına çay ağacı yağı sürüyor.

4

Bu yağ ile vajinalarındaki kötü kokulardan kurtulmak isteyen kadınlardan biri bu durumu şöyle anlatıyor: 'Bana göre bu diş temizliği gibi. Diş ipi kullanmak, fırçalamak, gargara yapmak... Tıpkı dişlerim gibi vajinamı da güne hazırlıyorum.'

3

Ancak uzmanlar, bunun aslında zarardan daha fazla zarar verebileceğini ve vücudun pH dengesini bozabileceğini, kötü enfeksiyonların gelişme olasılığını artıracağını söylüyorlar. Hatta çay ağacı gibi esansiyel yağlar vajina içindeki hassas cildi bile yakabilir.

2

Jinekolog Dr Shree Datta, konu hakkında şöyle konuşuyor: 'Vajinanız için çay ağacı yağı veya herhangi bir ürün kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Vajina için kullanılan kokulu ürünlerden veya sabunlardan da kaçınmanız gerekir. Yağ potansiyel olarak vajinanın kaplamasına zarar verebilir veya yakabilir, sağlıklı bakteri dengesini olumsuz yönde etkileyerek bakteriyel vajinoz veya mantar enfeksiyonlarına yol açabilirsiniz.'

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Vajinal mantar enfeksiyonuna dikkat!Vajinal mantar enfeksiyonuna dikkat!
Bu ilaçlar meme kanserini mi tetikliyor?Bu ilaçlar meme kanserini mi tetikliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çam ağacı yağı vajina

En Çok Okunan Haberler

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Sevgi, saygı, sadakat, sabır ve seks dışında nelere dikkat etmek gerekir?

Sevgi, saygı, sadakat, sabır ve seks dışında nelere dikkat etmek gerekir?

Cilt beslenmesi ve gençliğin korunması hakkında bilmeniz gereken püf noktaları

Cilt beslenmesi ve gençliğin korunması hakkında bilmeniz gereken püf noktaları

Vajinal mantar enfeksiyonuna dikkat!

Vajinal mantar enfeksiyonuna dikkat!

Stres, sık boyama ve hamilelik nedeniyle saçlar travmaya maruz kalıyor

Stres, sık boyama ve hamilelik nedeniyle saçlar travmaya maruz kalıyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Regl kanınızın rengi böyleyse dikkat!

Regl kanınızın rengi böyleyse dikkat!

Ciddi hastalık belirtisi olabilir

Ciddi hastalık belirtisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlar yazın bu sorunlarla çok sık karşılaşıyor! Vajinal mantar enfeksiyonu bunlardan sadece biri

Vajinal mantar enfeksiyonuna dikkat!

Menopoz ilaçları meme kanserini tetikler mi, erken menopoz riskini düşürmek için ne yapmak gerekir?

Bu ilaçlar meme kanserini mi tetikliyor?

Vajinismus tedavisini ertelemeyin bahaneler üretmeyin

İlk gece korkusunu yenmenin yolu...

Miyom kadınların yüzde 20’sinde görülüyor

Miyom kadınların yüzde 20’sinde görülüyor

Büyük göğüs kadınlarda hem psikolojik sorunlara hem de fiziksel sıkıntılara neden oluyor

Büyük göğüs hem fiziksel sıkıntıya yol açıyor hem de...

Orgazm olan kadınlar daha çabuk hamile kalıyor

Orgazm olan kadınlar daha çabuk hamile kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.