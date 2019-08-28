Kadınlar vajinalarındaki kokuları gidermek için çay ağacı yağı kullanıyor

Kadınlar özellikle cinsel ilişki veya jinekolog muayenelerinde vajinalarına çay ağacı yağı sürüyor.

Bu yağ ile vajinalarındaki kötü kokulardan kurtulmak isteyen kadınlardan biri bu durumu şöyle anlatıyor: 'Bana göre bu diş temizliği gibi. Diş ipi kullanmak, fırçalamak, gargara yapmak... Tıpkı dişlerim gibi vajinamı da güne hazırlıyorum.'

Ancak uzmanlar, bunun aslında zarardan daha fazla zarar verebileceğini ve vücudun pH dengesini bozabileceğini, kötü enfeksiyonların gelişme olasılığını artıracağını söylüyorlar. Hatta çay ağacı gibi esansiyel yağlar vajina içindeki hassas cildi bile yakabilir.

Jinekolog Dr Shree Datta, konu hakkında şöyle konuşuyor: 'Vajinanız için çay ağacı yağı veya herhangi bir ürün kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Vajina için kullanılan kokulu ürünlerden veya sabunlardan da kaçınmanız gerekir. Yağ potansiyel olarak vajinanın kaplamasına zarar verebilir veya yakabilir, sağlıklı bakteri dengesini olumsuz yönde etkileyerek bakteriyel vajinoz veya mantar enfeksiyonlarına yol açabilirsiniz.'



