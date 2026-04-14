Kadınlar yeşil sahadaki performanslarıyla erkeklere taş çıkardı!

Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan kadın personel halı saha maçında bir araya geldi. Maç öncesi kamera karşısında birbirine meydan okuyan kadınlar, yeşil sahada kıyasıya mücadele ettiler.

Çekişme içerisinde geçen mücadeleye aynı birimde çalışan erkek personel hakemlik etti ve maç içerisindeki yönlendirmeyi gerçekleştirdi. Alışılagelmişin dışında yeşil sahayı kullanan ve eğlenmeyi fırsat bilen kadınlar, keyifli anlar yaşadılar.

Kamera ile anbean görüntülenen mücadelenin sonunda Basın, Yayın Şube 3-0'lık skorla İletişim Yönetimi Şube'ye karşı galip geldi. Dostlukla sona eren mücadelede sonunda her 2 takıma kupa verildi ve kadın oyunculara madalya taktim edildi.

Profesyonel müsabakayı aratmayan formatta maçın gerçekleşmesi dikkat çekti.

