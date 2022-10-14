Kadınlar yolun ortasında birbirine girdi! Saçlarından sürüklendi... O anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesinin Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında 3 kadın kavga etmeye başladı. Kavga sırasında 1 kadın saldırdığı diğer kişiyi yere düşürüp sopayla vurmaya başladı.

Bu sırada gelen 3'üncü kadın da yere düşene vurduktan sonra birlikte saçlarından tutarak, sürükledi. Bu sırada başka kadınlar da gelerek kavgaya karıştı. Terliklerin de kullanıldığı kavga, çevrede bulunanların müdahalesiyle güçlükle önlendi.

Kavganın ayrılmasının ardından kadınlar bölgeden uzaklaşırken, olay anları bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)



