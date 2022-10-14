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  4. Kadınlar yolun ortasında birbirine girdi! Saçlarından sürüklendi... O anlar kamerada

Kadınlar yolun ortasında birbirine girdi! Saçlarından sürüklendi... O anlar kamerada

14.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı. Bir grup kadın, yolun ortasında sopa ve terliklerle birbirine girdi. Kavga esnasında bir kadın, saldırdığı diğer kadını yere düşürüp saçlarından sürükledi. Kadınların kavgası, çevredekilerin müdahalesi sonucu güçlükle son buldu. O anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesinin Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında 3 kadın kavga etmeye başladı. Kavga sırasında 1 kadın saldırdığı diğer kişiyi yere düşürüp sopayla vurmaya başladı.

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Bu sırada gelen 3'üncü kadın da yere düşene vurduktan sonra birlikte saçlarından tutarak, sürükledi. Bu sırada başka kadınlar da gelerek kavgaya karıştı. Terliklerin de kullanıldığı kavga, çevrede bulunanların müdahalesiyle güçlükle önlendi. 

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Kavganın ayrılmasının ardından kadınlar bölgeden uzaklaşırken, olay anları bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga kadın
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