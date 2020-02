Kadınlarda aşırı tüylenme neden olur? İşte altında yatabilecek sebepler

Dermatolog Elizabeth May, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, 'Hirsutizm genellikle androjen adı verilen erkek hormonunun üretimindeki artıştan veya cildin androjene karşı artan duyarlılığından kaynaklanır' diyor.

PCOS (Polikistik over sendromu)

Çene kıllarının ciddiye alınması gereken nedenlerinin başında polikistik over sendromu geliyor. Polikistik over sendromu üreme sağlığı ve hormonlarında büyük bir etkiye sahiptir. Çene kıllarıyla birlikte düzensiz adet, kilo kaybı, kısırlık, yumurtalık kistleri gibi sorunlar da varsa hemen doktorunuza görünmelisiniz. PCOS, yumurtalıklarda sıvı kabarcıklarının (küçük kistler) oluştuğu bir sendromdur, bu nedenle yumurtlama ve adet kanaması (her zaman) gerçekleşmeyebilir.

KİLO

Aniden çenenizde tüylenme olduğunu fark ettiniz ya da anden kilonuzda bir değişiklik mi oldu? Elizabeth'e göre, bunun iki nedeni olabilir. “Fazla kilolu olmak hormonlarınızın dengesini bozar” diyor. Ve hormonların etkilenmesi tüylenmeye de yol açabilir. Ancak sadece aşırı kilolu olmak bu dengeyi bozmakla kalmaz, aynı zamanda çok kilo veren insanlar da bununla başa çıkmak zorunda kalabilir.

İLAÇ KULLANIMI

Çoğu ilacın aşırı saç büyümesinin yan etkisi yoktur, ancak elbette istisnalar vardır. Özellikle ağır ilaçlar, kemoterapi ve bazı epilepsi ilaçları buna neden olabilir.