Kadınlarda aşırı tüylenme neden olur? İşte altında yatabilecek sebepler

Aşırı tüylenme problemi birçok kadının en büyük problemlerinden. Ancak kadınlar bu sorunu bir problem olarak görmüyor ya da utandıkları için hekime başvurmuyor. Peki kadınların çenesinde ve yüzünde neden tüylenme oluyor, bir sağlık probleminin göstergesi mi gelin yakından bakalım.
Dermatolog Elizabeth May, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, 'Hirsutizm genellikle androjen adı verilen erkek hormonunun üretimindeki artıştan veya cildin androjene karşı artan duyarlılığından kaynaklanır' diyor.
Vücudunuzun aniden daha fazla erkek hormonu üretmesinin veya cildinizin aniden buna karşı daha hassas hale gelmesinin birkaç nedeni olabilir.
Çene kıllarının fazlalığı bazen cushing sendromuna işaret ediyor olabilir. Stres hormonu olan kortizolun fazla salgılanması cushing sendromunu tetikliyor. Cilt çatlakları, kilo alma ve tip 2 diyabet cushing sendromuyla bağlantılı olabilir. Mutlaka doktorunuza danışın. Elizabeth May'a göre, Cushing Sendromu ekstra kıl büyümesine neden olabilir. Yaygın bir sendrom değildir. 50.000 kişiden 1'i bunu elde ediyor, ancak kadınların erkeklerden daha yüksek bir şansı var. Cushing Sendromu, kortizol hormonunun neden olduğu bir hormon durumudur. Sadece daha kıllı olmakla kalmaz, aynı zamanda kilo almaya, morarma riskinin artmasına ve daha az güçlü kemik ve kaslara neden olabilir.
Çene kıllarının ciddiye alınması gereken nedenlerinin başında polikistik over sendromu geliyor. Polikistik over sendromu üreme sağlığı ve hormonlarında büyük bir etkiye sahiptir. Çene kıllarıyla birlikte düzensiz adet, kilo kaybı, kısırlık, yumurtalık kistleri gibi sorunlar da varsa hemen doktorunuza görünmelisiniz. PCOS, yumurtalıklarda sıvı kabarcıklarının (küçük kistler) oluştuğu bir sendromdur, bu nedenle yumurtlama ve adet kanaması (her zaman) gerçekleşmeyebilir.
Aniden çenenizde tüylenme olduğunu fark ettiniz ya da anden kilonuzda bir değişiklik mi oldu? Elizabeth'e göre, bunun iki nedeni olabilir. “Fazla kilolu olmak hormonlarınızın dengesini bozar” diyor. Ve hormonların etkilenmesi tüylenmeye de yol açabilir. Ancak sadece aşırı kilolu olmak bu dengeyi bozmakla kalmaz, aynı zamanda çok kilo veren insanlar da bununla başa çıkmak zorunda kalabilir.
Çoğu ilacın aşırı saç büyümesinin yan etkisi yoktur, ancak elbette istisnalar vardır. Özellikle ağır ilaçlar, kemoterapi ve bazı epilepsi ilaçları buna neden olabilir.
Aşırı tüylenme sağlıkla ilgili bir semptom olamayabilir, sadece yaşlandığımız için de ortaya çıkabilir. Elizabeth, “Yaşlandıkça, özellikle menopoz döneminde tüylenmeniz doğaldır,” diye konuşuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum