Kadınlarda aşırı tüylenme neden olur? İşte altında yatabilecek sebepler

Aşırı tüylenme problemi birçok kadının en büyük problemlerinden. Ancak kadınlar bu sorunu bir problem olarak görmüyor ya da utandıkları için hekime başvurmuyor. Peki kadınların çenesinde ve yüzünde neden tüylenme oluyor, bir sağlık probleminin göstergesi mi gelin yakından bakalım.

ANDROJEN

Dermatolog Elizabeth May, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, 'Hirsutizm genellikle androjen adı verilen erkek hormonunun üretimindeki artıştan veya cildin androjene karşı artan duyarlılığından kaynaklanır' diyor.

Vücudunuzun aniden daha fazla erkek hormonu üretmesinin veya cildinizin aniden buna karşı daha hassas hale gelmesinin birkaç nedeni olabilir.

CUSHING SENDROMU

Çene kıllarının fazlalığı bazen cushing sendromuna işaret ediyor olabilir. Stres hormonu olan kortizolun fazla salgılanması cushing sendromunu tetikliyor. Cilt çatlakları, kilo alma ve tip 2 diyabet cushing sendromuyla bağlantılı olabilir. Mutlaka doktorunuza danışın. Elizabeth May'a göre, Cushing Sendromu ekstra kıl büyümesine neden olabilir. Yaygın bir sendrom değildir. 50.000 kişiden 1'i bunu elde ediyor, ancak kadınların erkeklerden daha yüksek bir şansı var. Cushing Sendromu, kortizol hormonunun neden olduğu bir hormon durumudur. Sadece daha kıllı olmakla kalmaz, aynı zamanda kilo almaya, morarma riskinin artmasına ve daha az güçlü kemik ve kaslara neden olabilir.