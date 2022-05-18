Kadınlarda daha çok görülüyor: Ağrı, yorgunluk, uykusuzluk... Fibromiyaljinin 9 önemli belirtisi

Fibromiyalji, romatizmal hastalıkların bir türüdür. Genellikle romatizma dendiği zaman tek bir hastalık akla gelmektedir. Ancak iltihaplı ve iltihapsız olmak üzere iki ana grupta incelenen 200’e yakın romatizmal hastalık vardır. Fibromiyalji de romatizmal hastalıklar içinde en yaygın görülenidir. Fibromiyalji genellikle üreme çağındaki genç kadınlarda görülmektedir. Çocuk yaşlarda nadir görülür ve genetik geçişli bir hastalık değildir.

FİBROMİYALJİNİN 9 BELİRTİSİNE DİKKAT!

Fibromiyaljiye neden olan risk faktörleri şöyle sıralanıyor;

Yorgunluk

Depresyon

Uyku problemleri

Stresli ortamda çalışmak

Aşırı yorgunluğa neden olan, kapasiteyi en üst düzeyde kullanmayı gerektiren işlerde çalışmak

VÜCUDUN HER TARAFINDA HİSSEDİLEBİLİYOR

Fibromiyalji belirtisi genellikle yaygın vücut veya eklem ağrısı şeklindedir. Genellikle genç kadınlarda görülen fibromiyaljide hastalar ilerleyen dönemlerde sakat kalabilecekleri korkusu yaşayacak kadar ağrı hissedebilirler. Görülen ağrıların şiddeti hastalığın daha da ilerleyeceğini düşündürür. Aslında ilerlemeyen bir hastalıktır fakat vücudun her tarafında hissedilen ağrılar söz konusudur. Fibromiyalji eklemlerde değil, yumuşak dokuda (kas) gelişen bir hastalıktır.

Fibromiyaljide başlıca aşağıdaki belirtiler görülmektedir;

Tüm vücutta ve eklemlerde oluşan ağrı

Halsizlik

Çabuk yorulma

Sabahları dinlenememiş kalkma

Uykuya geç

Şiddetli baş ağrısı

Karın ağrısı

Adet dönemlerinde sancılanma

İrritabl bağırsak sendromu gibi fonksiyonel bağırsak hastalıkları

HASTANIN RAHATLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Fibromiyalji diğer hastalıklarla sıklıkla karıştırılabilmektedir. Fibromiyaljiyi tespit etmek için standart bir test yoktur. Romatoloji uzmanının gerçekleştirdiği detaylı bir muayene ile anlaşılabilir. Fibromiyalji tanısı konulabilmesi için diğer hastalıkların ekarte edileceği bazı laboratuvar testleri yapılmaktadır.

Fibromiyalji tanısı konulduktan sonra en önemli nokta hastaların rahatlamasının sağlanmasıdır. Çünkü fibromiyaljinin bu kadar yaygınlık göstermesine rağmen ilerleyici bir hastalık olmadığı ve sakatlığa yol açmayacağının anlatılması gerekmektedir.

FİZİKSEL AKTİVİTE ÇOK ÖNEMLİ

Fibromiyaljide ilaç tedavisi uygulanır. Etkinliği gösterilmiş antidepresanlar önemli rol oynar. Bu hastalıkta uyku problemleri çok ön plandadır. Uyku düzeninin sağlanması hastanın konforu açısından önemlidir. Tedavi için antiepileptik ilaçlardan faydalanılır. Bunlar daha çok nöropatik ağrı diye adlandırılan, sinirlerden kaynaklanan ağrılar için kullanılan ilaçlardır ve fibromiyaljide de etkilidir. Fibromiyalji tedavisinde ilaçlar tek başına yeterli değildir. Mutlaka hastaların egzersiz yapmaları önerilmektedir. Yürüyüş, koşu, bisiklet, tenis ve yüzme gibi aktiviteler mümkünse her gün yapılmalıdır.

Fibromiyaljiye neden olan risk faktörleri şöyle sıralanmaktadır:

Yorgunluk

Depresyon

Uyku problemleri

Stresli ortamda çalışmak

Aşırı yorgunluğa neden olan, kapasiteyi en üst düzeyde kullanmayı gerektiren işlerde çalışmak



