Kadınlarda en çok görülen hastalıklardan biri olan hashimoto tiroidi hakkında bilinmesi gerekenler

Otoimmün hastalıklardan biri de haşimato! Vücudun kendi hücresine zarar vermesi üzerine ortaya çıkıyor. Bu sebeple bağışıklık sistemini oldukça güçlü tutmak gerekiyor ve genel beslenme şekliniz ön plana çıkıyor.

Geçmeyen yorgunluk

Kilo vermekte zorluk

Ödem

Adet döngüsünde düzensizlik

Cinsel isteksizlik

Depresyon

Kabızlık

Kolesterol seviyelerinin yüksek olması

İnfertilite ile kendini belli edebiliyor. Genel olarak hipotiroid ile farklıdır, çünkü haşimato bir hastalıktır, hipotiroid ise bu hastalığın sonucunda oluşan bir durumdur. Haşimato hastalığından muzdarip birçok insan bir süre sonra hipotiroidizm geliştirebiliyor.

Yapılan araştırmalarda haşimato için glutensiz, vegan, paleo gibi diyetlerin yararlı olduğu görülmüştür. İyot, selenyum, çinko, D ve B12 vitaminin de aynı şekilde olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Fakat takviyeleri kesinlikle doktor kontrolünde almalısınız.

Örnek olarak, selenyum takviyesi alan tiroid hastalarının antikorlarında azalma görülmüştür. Selenyum; Brezilya cevizi, yumurta, ton balığı gibi besin kaynaklarında bulunur. Bir de bu hastalığı daha da kötüleştiren ya da semptomları arttıran besinler olduğu görülmüştür.

Otoimmün hastalıkları tetikleyen besinler ise tahıllar, süt ve süt ürünleri ve işlenmiş gıdalar.

Mesela gluteni çıkartartarak semptomlarınızın iyileşip iyileşmediğini görebilirsiniz.

Glutensiz beslenmek derken, marketlerdeki “glutensiz” etiketli ürünleri kastetmiyorum tabii. Taze, doğal sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek size en iyi gelecek beslenme şeklidir diyebilirim.

Dyt. Fulya Bozdemir

https://www.instagram.com/dytfulyabozdemir/

