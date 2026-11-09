Kadınlarda kalp krizi riskini yüzde 44 azaltabilir! Haftada 2 saat ayırmak yetiyor

Kalp sağlığını korumak denildiğinde akla ilk olarak yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi kardiyo egzersizleri geliyor. Ancak yeni bir araştırma, ağırlık kaldırmanın da kadınlarda kalp-damar sağlığı üzerinde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. 117 binden fazla kadının verilerinin incelendiği çalışmada, düzenli direnç antrenmanı yapanların kalp krizi ve diğer önemli kalp-damar hastalıklarıyla karşılaşma riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

HAFTADA 2 SAAT AĞIRLIK ÇALIŞMAK KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

HealthDay'de yayımlanan ve Journal of the American College of Cardiology dergisinde 17 Haziran 2026'da yayımlanan araştırmada, 117 bin 25 kadının fiziksel aktivite alışkanlıkları değerlendirildi. Hem Nurses' Health Study hem de Nurses' Health Study II araştırmalarından elde edilen veriler, yaklaşık 14,5 yıl boyunca takip edildi.

Sonuçlara göre haftada en az 2 saat direnç antrenmanı yapan kadınlarda, hiç ağırlık çalışmayanlara kıyasla kalp krizi riski yüzde 44 daha düşük bulundu. Genel kalp-damar hastalığı riski ise yüzde 20 daha düşük ölçüldü.

Araştırmacılar, haftalık direnç antrenmanı süresindeki her 1 saatlik artışın kalp krizi riskinde yüzde 14, genel kalp-damar hastalığı riskinde ise yüzde 5 daha düşük oranlarla ilişkili olduğunu bildirdi.

AĞIRLIK EGZERSİZİ KARDİYO İLE BİRLİKTE YAPILDIĞINDA ETKİSİ ARTIYOR

Araştırmada yalnızca ağırlık çalışmanın değil, farklı egzersiz türlerini bir arada uygulamanın da önemi vurgulandı. Haftada en az 150 dakika aerobik egzersiz yapan ve buna ek olarak 2 saat veya daha fazla direnç antrenmanı uygulayan kadınlarda, hiç egzersiz yapmayanlara kıyasla kalp krizi riski yaklaşık yüzde 45 daha düşük bulundu.

Çalışmada televizyon karşısında uzun süre oturmak gibi hareketsiz geçirilen zaman da değerlendirildi. Aerobik egzersiz, direnç antrenmanı ve daha az hareketsiz zaman alışkanlıklarını bir arada sürdüren kadınlarda kalp-damar hastalıkları, kalp krizi ve inme riskleri açısından en düşük oranlar gözlemlendi.

UZMANLARDAN HAFTADA EN AZ 2 GÜN KUVVET ANTRENMANI ÖNERİSİ

Araştırmanın başyazarı Dr. Tianyue Zhang, direnç antrenmanının kalp-damar hastalıklarını önlemeye yönelik stratejilerde çoğu zaman göz ardı edildiğine dikkat çekti. Zhang'a göre kuvvet egzersizleri, aerobik aktivitelerin yanında uygulandığında kalp sağlığını destekleyen önemli bir alışkanlık olabilir.

Araştırmacıların aktardığı ABD fiziksel aktivite önerileri, haftada en az 150 dakika orta veya yüksek yoğunlukta aerobik egzersizin yanı sıra en az 2 gün kas güçlendirme çalışması yapılmasını tavsiye ediyor.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI KESİN BİR NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ GÖSTERMİYOR

Bulgular umut verici olsa da araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunuyor. Katılımcıların egzersiz alışkanlıkları kendi bildirimlerine dayanıyor. Ayrıca araştırmaya katılan kadınların büyük bölümünün sağlık çalışanlarından oluşması, sonuçların tüm kadın nüfusuna doğrudan genellenmesini zorlaştırıyor.

Araştırmada direnç antrenmanının inme riskini tek başına anlamlı ölçüde azalttığına ilişkin bir bağlantı da tespit edilmedi. Bu nedenle sonuçlar, ağırlık çalışmanın kesin olarak kalp hastalıklarını önlediği şeklinde yorumlanmamalı.

Araştırmacılar, kalp sağlığını desteklemek için kuvvet antrenmanının yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi aerobik aktivitelerle birlikte uygulanmasını ve uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınılmasını öneriyor.