Maaşlı menopoz izni geliyor! Avrupa’da bir ilk olacak: Uygulamanın tarihi belli oldu

Düzenleme, menopozun çalışma hayatındaki etkilerini sosyal güvenlik sistemi kapsamında ele alan yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

Euronews'in haberine göre, İspanya İçerme, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada ülkede Sosyal Güvenlik sistemine kayıtlı 10,5 milyondan fazla kadın bulunduğuna dikkat çekti.

Saiz, bugüne kadar yeterince gündeme gelmeyen sağlık sorunlarına yönelik çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ancak yeni haktan yararlanmak için yalnızca menopoz döneminde olmak yeterli olmayacak. Şiddetli sıcak basmaları, uyku bozuklukları, aşırı yorgunluk ve konsantrasyon sorunları gibi günlük yaşamı ve iş performansını ciddi ölçüde etkileyen sağlık problemlerinin doktor raporuyla belgelenmesi gerekecek.

MENOPOZ İZNİNDE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Düzenlemenin dikkat çeken yönlerinden biri de çalışanlara sağlanacak maddi destek olacak. Mevcut genel hastalık izinlerinde ödeme dördüncü günden itibaren başlarken, menopozla bağlantılı sağlık sorunları için uygulanacak yeni sistemde ilk günün ücretini işveren karşılayacak. İkinci günden itibaren ise ödemeler Sosyal Güvenlik sistemi tarafından yapılacak.

Ödeme oranları izin süresine göre değişecek. Buna göre kadın çalışanlara ilk 20 gün boyunca günlük esas kazançlarının yüzde 60'ı, 21'inci günden itibaren ise yüzde 75'i ödenecek.

180 GÜN PRİM ŞARTI ARANMAYACAK

Yeni uygulamada kadın çalışanların yararlanacağı bir diğer kolaylık ise prim koşulunda yapılacak değişiklik olacak.

Genel hastalık izninde aranan, son beş yıl içerisinde en az 180 gün prim ödeme şartı menopoz izni kapsamında uygulanmayacak.

Ayrıca sağlık raporlarının işverene fiziksel olarak teslim edilmesi gerekmeyecek. Başvuruya ilişkin belgeler doğrudan elektronik sistem üzerinden iletilecek. Böylece hem bürokratik işlemlerin azaltılması hem de çalışanların izin sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

AVRUPA'DA BENZER BİR UYGULAMA BULUNMUYOR

İspanya'nın gündeme getirdiği düzenleme, menopoz kaynaklı sağlık sorunlarının çalışma hayatındaki etkileri bakımından Avrupa'da dikkat çeken bir örnek oluşturuyor.

Almanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde ise menopoz belirtilerine özel, genel hastalık izinlerinden ayrı bir izin veya sosyal güvenlik desteği bulunmadığı belirtildi.