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Kadınlarda yumurta rezervlerinin durumu gebelik için önemli!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HAMİLELİK HABERLERİ  | 09.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Özellikle anne olmak isteyen adaylar için, yumurta rezervlerinin durumu en önemli kriter. Yaş, anne adayının yaşam koşulları veya genetik sebeplerden azalan yumurta rezervleri infertiliteye yani kısırlığa sebep olabiliyor. Bu sebeple Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hem doğal yollarla gebelik için hem de tüp bebek tedavisi için kadınlarda yumurta rezervinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kadınlarda yumurta rezervlerinin durumu gebelik için önemli!

Kadınlarda yumurta rezervi zaten doğal yapısı gereği yaş ile birlikte menopoza kadar azalmakta. Yaş en önemli faktör olmakla beraber, özellikle son yıllarda çevresel faktörler de yumurta rezervlerinin azalmasına sebep oluyor. Bu durum, çocuk sahibi olmak isteyen pek çok çifti etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, günümüzde oldukça artan, hormonlu, genetiğiyle oynanmış sağlıksız besinlerin ve çevre koşullarının da yumurta rezervlerinin azalmasında etkili olduğunu belirtiyor.

Yumurta rezervi tüp bebek için de önemli!

Halk arasında, kadınlarda yumurta rezervleri tükendiğinde tüp bebek bir çözüm gibi görülse de, durum böyle değil. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavisi ve yumurta rezervleri arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor: “Yumurta rezervleri tamamen tükendiğinde tüp bebek şansı da kalmıyor. Bu sebeple çocuk sahibi olmak isteyen adayların yumurtalık rezervlerinin durumunu öğrenmemiz ve gerekli testleri uygulamamız şart. Değerlendirmelerin sonucunda, yumurta rezervleri azalan anne adayının doğal yollarla gebe kalması da zorlaştığından, tüp bebek yöntemi en etkili çözüm oluyor. Üstelik bu konu sadece yaş ile alakalı değil. Bazı genetik veya çevresel faktörlerden dolayı, kadınlarda yumurta rezervi genç yaşta da azalabiliyor. Böyle bir durum tespit edildiğinde, yumurta rezervi azalan kadının ileride anne olmak isteme olasılığına karşı, yumurta dondurma işlemi uygulanıyor. Gereken durumlarda oldukça önemli bir işlem çünkü böylece yumurta rezervi gittikçe azalsa da, hastanın ileride anne olma hakkı saklı kalıyor. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabiliyor.”

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Alkol, sigara, sağlıksız beslenme yumurta rezervlerini olumsuz etkiliyor!

Yaş, genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra, kişinin yaşam tarzı da yumurta rezervinin durumunu belirliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, sağlıklı bir yaşamın gebe kalmak ve sağlıklı bir gebelik süreci için önemini belirtiyor ve ekliyor: “Çocuk sahibi olmak isteyen adaylar için sağlıklı bir hayat tarzı benimsemek çok önemli. Kadınlardaki yumurta rezervleri fazla alkol kullanımına, sigaraya ve sağlıksız beslenmeye bağlı olarak azalıyor. Özellikle sigara kullanan kadınlarda, yumurta rezervleri oldukça olumsuz etkilendiğinden, doğal yollarla kalma oranlarının da düştüğünü görüyoruz. Tüp bebek tedavisi için de yine, anne adayının alkol ve sigaradan uzak durması önemli. Yumurta rezervlerinin azalmasının önüne geçmenin en kolay yolu sağlıklı bir yaşam sürmekten geçiyor.”

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Kadınlarda yumurta rezervi gebelik

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