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Kadınları üzecek haber! Botoks yaptırmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 22.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

Galler'de bulunan Cardiff Üniversitesi araştırmacıları, botoks yaptıran kadınların orgazm olma şansının azaldığını ortaya çıkaran yeni bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Çalışmaya göre, toksik enjeksiyonlar yüzdeki sinirleri köreltiyor bu da kadınların zevk duygularını etkiliyor.

Kadınları üzecek haber! Botoks yaptırmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz

BOTOKS ENJEKSİYONLARI, ORGAZM YÜZÜNÜZÜ KAYBETMENİZE NEDEN OLABİLİR

Yüz kırışıklıklarını düzeltmek için yaptırılan botoks, orgazm elde etme olasılığını düşürüyor. Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Michael Lewis'e göre, botoks yaptıranlar yüzlerindeki kasların tam kontrolüne sahip olmadan orgazma ulaşma mücadelesi veriyor.

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Lewis, ''mimikler zevk hissinin ayrılmaz bir parçası ve orgazm elde etme sürecinde oldukça önemli. Bu cinsel performansı etkiler ve kadının zevk duyguları üzerinde bir etkisi vardır'' diye konuşuyor.

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Yapılan çalışmalar da bunu kanıtlar nitelikte. Çalışmaya katılan 36 kadının 24'ünün kaşlarının ortasına botulinum toksini enjekte edildi. Ve hepsinde araştırmayı doğrulayan bir düşüş meydana geldi. Dr. Lewis, ''Bu kasların hareketliliğinin azaltılması, cinsel aktivite sırasında heyecanın ifadesi ve geri bildirimini etkileyebilir'' diye ekliyor.

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orgazm botoks ilişkisi botoks cinsel ilişki etkisi

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