'Kadınların en büyük sorunu' deyip mayo üretti! İddiaya göre sarkmaları önlüyor

Avustralyalı moda markası Baythe, çıkardıkları mayo ile kadınları dümdüz bir göbeğe ve gergin göğüslere kavuşturabileceğini iddia ediyor. Firma direktörü Tina Ishak, "Balconette One Piece' adı verdiğimiz bu ürünler güçlü korse etkisi sağlayarak kadınları plajda da daha özgüvenli hale getiriyor.

İlk doğumdan sonra karnımın ve göğüslerimin sarkması beni böyle bir şey düşünmeye itti. Ve hem kendim hem de kadınlar için mayo üretmeye yöneldim. Bu biz kadınların en büyük sorunlarından biri. Dikişsiz kumaş, naylon ve likra karışımlarından yapılan mayolar katmalı ve nervürlü kumaştan oluşuyor. Ayrıca daha ince bir figür oluşturmak için karın için ek bir şekillendirme astarı içeriyor'' şeklinde konuşuyor.

Okyanuslardaki atıklardan elde edilerek yüzde 100 geri dönüştürülen mayolar 229 dolara satılıyor.



