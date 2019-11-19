KADIN

'Kadınların en büyük sorunu' deyip mayo üretti! İddiaya göre sarkmaları önlüyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlara saniyeler içinde düz bir karın ve gergin bir göğüs vaat eden eden bu mayo gelecek yazın favorisi olacak gibi. Kadınların en büyük problemlerinden birinin plajda karnındaki fazlalıkların görünmesi olduğunu söyleyen firmanın direktörü bu soruna çözüm bulduğunu söylüyor.

'Kadınların en büyük sorunu' deyip mayo üretti! İddiaya göre sarkmaları önlüyor

Avustralyalı moda markası Baythe, çıkardıkları mayo ile kadınları dümdüz bir göbeğe ve gergin göğüslere kavuşturabileceğini iddia ediyor. Firma direktörü Tina Ishak, "Balconette One Piece' adı verdiğimiz bu ürünler güçlü korse etkisi sağlayarak kadınları plajda da daha özgüvenli hale getiriyor.

9

İlk doğumdan sonra karnımın ve göğüslerimin sarkması beni böyle bir şey düşünmeye itti. Ve hem kendim hem de kadınlar için mayo üretmeye yöneldim. Bu biz kadınların en büyük sorunlarından biri. Dikişsiz kumaş, naylon ve likra karışımlarından yapılan mayolar katmalı ve nervürlü kumaştan oluşuyor. Ayrıca daha ince bir figür oluşturmak için karın için ek bir şekillendirme astarı içeriyor'' şeklinde konuşuyor.

6

Okyanuslardaki atıklardan elde edilerek yüzde 100 geri dönüştürülen mayolar 229 dolara satılıyor.


PARTNER Çırılçıplak poz! Çırılçıplak poz!
İmparatorluğunu 600 milyon dolara sattıİmparatorluğunu 600 milyon dolara sattı
Vaser Liposuction ile beden şekillendirmeVaser Liposuction ile beden şekillendirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baythe mayo

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı!

Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı!

Kanserin habercisi! Kimler risk altında?

Kanserin habercisi! Kimler risk altında?

Utandırıyor! En yakın arkadaşa bile anlatılmıyor

Utandırıyor! En yakın arkadaşa bile anlatılmıyor

Geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Geç kesilmesi hayat kurtarıyor

İki önemli geçiş burcunuzu nasıl etkileyecek?

İki önemli geçiş burcunuzu nasıl etkileyecek?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şeytan dudağına dikkat!

Şeytan dudağına dikkat!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gevrek, çiğdem bitti sıra geldi buna! İşte İzmir kumralı

Gevrek, çiğdem bitti sıra geldi buna! İşte İzmir kumralı

Vajina şekli nasıl olmalı?

Vajina şekli nasıl olmalı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Deodorantı yatarken kullanın!' Peki nasıl bir etkisi var?

'Deodorantı yatarken kullanın!' Peki nasıl bir etkisi var?

Cilt çatlaklarını tetikleyen 3 maddeye dikkat

Cilt çatlaklarını tetikleyen 3 maddeye dikkat

Baby Face Beauty ile cildinizdeki izlerle vedalaşın

Dakikalar içinde cildinizdeki izlerle vedalaşın

Kadınların hayatını zorlaştıran giyim hataları! Sağlığı bile etkiliyor

Olmuyorsa zorlamayın! Giydikten sonra boşluk kalıyorsa...

Prenses Diana'nın ikonik kadife elbisesi 265 bin dolara satıldı

Diana'nın ikonik elbisesi satıldı

Yere dökülen ojeyi çıkarmanın yolu kimsenin aklına gelmez

Kimsenin aklına gelmez! Yere dökülen oje böyle çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.