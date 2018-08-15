KADIN

Kadınların kabusu! 7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu ile yüzleşti

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 15.08.2018 13:45 | Son Güncelleme

Türkiye'de 40 yaş ve üzerinde 2,7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu yaşarken Kontinans Derneği bu soruna dikkat çekmek amacıyla bir kampanya başlattı. 2017 yılında başlayan ve Nergis Kumbasar'ın yüzü olduğu, "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" projesi Türkiye'de 7 milyon kadın ve 4 milyon erkeğe ulaştı

Kadınların kabusu! 7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu ile yüzleşti

Proje kapsamında 27 ünlü isim ve birçok gönüllü insan da bir araya gelerek " Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" ismindeki kitapta buluştu ve hayatta kaçırdıkları fırsatların öykülerini anlattı.

Gelirinin Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ne bağışlanacağı kitapta, "Seyfi Dursunoğlu, İsmail Hacıoğlu, Metin Uca, Can Gox, Doğukan Manço, Çiçek Dilligil, Yılmaz Vural ve Ceyhun Yılmaz gibi 27 ünlü ismin 'keşke' dediği hikayeleri yer aldı.“Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” isimli kitapta tüm Türkiye 'keşkelerini' anlattı.

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