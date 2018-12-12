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Kadınların kalp krizi belirtileri erkeklerden farklı! Klasik belirtiler dışında...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 12.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

Kalp krizi belirtileri nelerdir? Çoğumuz klasik belirtileri biliyoruz: sol kolda ve göğüste ağrı. Fakat kadınların kalp krizlerini erkeklere göre farklı şekilde yaşayabildiğini biliyor muydunuz?

Kadınların kalp krizi belirtileri erkeklerden farklı! Klasik belirtiler dışında...

gwheezie kullanıcı adını kullanan bir kadın yaşadığı durumu Twitter hesabından paylaştı. gwheezie, kas gerilimi olarak düşündüğü şeyin aslında kalp krizi olduğunu anlatan hikayesine, ''kadınlar kalp krizini farklı hissediyor'' diye başlayarak şöyle devam ediyor: ''Geçen pazar günü kalp krizi geçirdim. Ancak hiç göğüs ağrısı yaşamadım, kas ağrısı gibi bir şeydi yaşadığım. Hemen 911'i aradım. Sol ön inen arterimde %95'lik bir tıkanıklık olduğunu öğrendim. Kadınların kalp krizini farklı yaşayabildiğini biliyor muydunuz? Broşürlerde okuduğumuz bu değildi. Ağrı üst sırt, kürek kemikleri ve her iki kolumda da eşit bir şekildeydi. Ter içinde kalmış kusuyordum.''

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Bu hikaye 36 binin üzeinde paylaşım aldı. Kalp krizi belirtilerinin farkında olmamız ve bunların kadınlar için nasıl farklılıklar gösterebileceğini bilmek gerekiyor.

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Metro.co.uk'e konuşan Luke Powles'de bunu doğrulayan açıklamalarda bulundu. Powles, ''Çoğu insan, kadın ve erkek, göğüs ağrısının en iyi bilinen semptomuna sahip olsa da, kadınların daha az tipik bir kalp krizi semptomlarına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Örneğin, karın ağrısı veya ellerde ya da ayaklardaki uyuşma gibi bir örnek.

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Bu gibi durumlarda insanlar kalp krizi geçirdiklerini anlamadıkları için yardım aramayı erteleyebilirler. Ancak şunu da bilmek gerekir, kalp krizi belirtileri kişiden kişiye değişebilir, kendinizi iyi hissetmediğiniz an hemen tıbbi yardım almalısınız''

Dünyada kadınların % 30’u kalp krizinden, yaklaşık yarısı da kalp damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Kadınların kalp krizinden ölüm oranı erkeklerden fazla. Bunun en önemli nedeni ise tipik kalp krizi belirtilerinin kadınlarda görülmemesi.

Kalp krizinin en bilinen belirtileri: kolunuzda basınç, soğuk terleme, orta gögüs ağrısı, üst sırt, karın, boyun ve baş dönmesi hissidir. Kalp krizi kadınlarda göğüs ağrısı yerine çoğunlukla farklı sinyaller veriyor. Nefes darlığı, mide bulantısı ve baygınlık hissi gibi yakınmaların kalp krizinden kaynaklandığı düşünülmediği için ya doktora başvurulmuyor ya da geç gidiliyor.

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