Kadınların kalp krizi belirtileri erkeklerden farklı! Klasik belirtiler dışında...

gwheezie kullanıcı adını kullanan bir kadın yaşadığı durumu Twitter hesabından paylaştı. gwheezie, kas gerilimi olarak düşündüğü şeyin aslında kalp krizi olduğunu anlatan hikayesine, ''kadınlar kalp krizini farklı hissediyor'' diye başlayarak şöyle devam ediyor: ''Geçen pazar günü kalp krizi geçirdim. Ancak hiç göğüs ağrısı yaşamadım, kas ağrısı gibi bir şeydi yaşadığım. Hemen 911'i aradım. Sol ön inen arterimde %95'lik bir tıkanıklık olduğunu öğrendim. Kadınların kalp krizini farklı yaşayabildiğini biliyor muydunuz? Broşürlerde okuduğumuz bu değildi. Ağrı üst sırt, kürek kemikleri ve her iki kolumda da eşit bir şekildeydi. Ter içinde kalmış kusuyordum.''

Bu hikaye 36 binin üzeinde paylaşım aldı. Kalp krizi belirtilerinin farkında olmamız ve bunların kadınlar için nasıl farklılıklar gösterebileceğini bilmek gerekiyor.

Metro.co.uk'e konuşan Luke Powles'de bunu doğrulayan açıklamalarda bulundu. Powles, ''Çoğu insan, kadın ve erkek, göğüs ağrısının en iyi bilinen semptomuna sahip olsa da, kadınların daha az tipik bir kalp krizi semptomlarına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Örneğin, karın ağrısı veya ellerde ya da ayaklardaki uyuşma gibi bir örnek.