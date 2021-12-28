KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri?

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri?

26.12.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyajlı ya da makyajsız, iyi şekillendirilmiş ve sabitlenmiş kaşlarla bakımlı bir görünüm yakalamak mümkün. Özellikle son yıllarda gittikçe popülerleşen kaş sabitleyicilerin farklı formlarını makyaj rutininize ekleyebilirsiniz. Siz de kaşlarınızı şekillendirmek ve sabitlemek için kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitlerine göz atmaya ne dersiniz?

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri?

Kaşlar, yüz ifadesinin sertliğini ve makyajın duruşunu büyük ölçüde etkiliyor. İyi şekillendirilmiş ve sabitlenmiş kaşlar, bakışlara anlam katıyor. Ancak bazen kaşların şeklini gün boyu korumak ve sabit bir şekilde durmasını sağlamak için etkili yardımcılara ihtiyaç duyulabiliyor. Bu durumda kaş sabitleyici ürünler ön plana çıkıyor. "Kaş sabitleyici ne işe yarar?" diyorsanız bu ürünlerin fonksiyonu, kaşları şekillendirip gün boyu aynı formda kalmalarını sağlamak olarak özetleyebiliyor. Herkesin kaş yapısı birbirinden farklı olduğu için kaş sabitleyiciden beklentiler de farklılaşabiliyor. Tam da bu noktada jellerden sabunlara, waxlardan maskaralara, farklı kaş yapılarına yönelik birçok farklı form ve çeşitte bulabileceğiniz ürünler devreye giriyor. Son yıllarda birçok kadının beğenisini kazanan ve sizin de çok seveceğinizi düşündüğümüz en iyi kaş sabitleyici ürünlerini listeledik.

1. Pratik bir kullanım sunan şeffaf kaş maskaraları

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (1)

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kaşlarınızın dolgunluğundan ve renk yoğunluğundan memnunsanız fakat yine de taramak, şekillendirmek ve sabitlemek istiyorsanız kozmetik sektörünün sıklıkla tercih edilen markası Maybelline New York'un Brow Drama adını verdiği bu şeffaf maskarasına bakabilirsiniz. Maybelline New York markasının en iyi kaş sabitleyici jellerinden biri olan bu maskarasını, özel eğimli fırçası sayesinde son derece pratik bir şekilde kaşlarınıza sürebilir, ürünün her tele nüfuz ederek kaşlarınızı iyice sabitlemesini sağlayabilirsiniz. Bu kaş sabitleyici maskarayı direkt olarak uygulayabileceğiniz gibi kaşlarınızı bir kaş kalemi veya kaş farı ile doldurduktan sonra da kullanabilirsiniz.

Maybelline New York markasının kalıcı formülüyle kaşlarınızın formunu tüm gün koruyacak bu şeffaf maskarasını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

2. Suya dayanıklı bir formül

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (2)

Kaşlarınızı sabitlemek için pratik bir şekilde kullanılabilen şeffaf kaş maskaralarını tercih ediyorsanız kozmetik sektörünün önde gelen markalarından MAC'in en güzel kaş sabitleyiciler arasında yer alan bu ürününe bakabilirsiniz. Kullanışlı fırçası yardımıyla çok rahat bir şekilde uygulayabileceğiniz bu kaş maskarası, suya dayanıklılığı ve 8 saate kadar kalıcılığıyla kaşlarınızın gün boyu şekillendirdiğiniz gibi durmasını sağlar. Uygulandığında kaşlara parlaklık da veren bu maskara; pul pul dökülme, topaklanma, bulaşma ve kaşları sertleştirme gibi sorunlara sebep olmaz.

MAC markasının bu şeffaf kaş sabitleyici ürününü daha detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

3. Bakım yapan bir kaş maskarası

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (3)

Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

İyi bir kaş sabitleyici arıyorsanız ancak "Kaş sabitleyici zararlı mı?" veya "Kaş sabitleyici kaş döker mi?" gibi endişeleriniz varsa kaşları sabitlerken bir yandan da besleyen ürünleri tercih etmenizde fayda var. Kozmetik kategorisinde ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Pastel markasının Show Your Peace adını verdiği bu şeffaf kaş maskarası, kaşlarınızı sabitleyip gün boyu formunu korumasını sağlar. Bunun yanı sıra içeriğinde bulunan aktif bileşenler sayesinde kaşlarınızın bakımını da yapar. Son derece pratik bir kullanım sunan bu ürün, "Kaş sabitleyici nasıl kullanılır?" gibi bir endişeye de mahal vermez. Markanın vegan içerikli bu ürününü kirpiklerinizi şekillendirmek için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Pastel Show Your Peace Şeffaf Kaş Maskarası'nı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

4. Son yılların modası: Kaş waxları

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (4)

Kaşlarınızı şekillendirmek ve sabitlemek için farklı bir ürün arayışınız varsa kaş sabitleyici kullananlar tarafından son yıllarda sıklıkla tercih edilen şeffaf kaş waxlarına bakabilirsiniz. PNKRE markasının kaşlar için özel olarak formüle ettiği bu ürünü, özel içeriği sayesinde kaşları beslemek için de son derece etkili bir alternatif. Markanın şeffaf renkli bu ürününü özel fırçası yardımıyla kolayca uygulayabilir, kaşlarınızı sabitleyebilirsiniz. Kaşlarda kalıntı bırakmayan ve dökülme yapmayan bu ürün, kaşlarınızın şeklini gün boyu korumanıza yardımcı olur. Ayrıca PNKRE markasının bu ürününü kaşlarınızı renklendirmek için kullanacağınız kaş farları ve kalemlerinin üzerine de uygulayabileceğinizi belirtelim.

PNKRE markasının wax formundaki kaş sabitleyici ürününü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. Bakım yapan kaş waxları ile bir taşla iki kuş

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (5)

İnatçı kaşlarınızı şekillendirmek ve sabitlemek için etkili bir kaş sabitleyici arayışınız varsa ve kullanacağınız ürünün aynı zamanda kaşlarınıza bakım yapmasını istiyorsanız Jowe markasının bu kaş waxı aradığınız seçenek olabilir. Bu ürün; kaşlarınıza şekil verirken formülünde bulunan keratin, biotin ve E vitamini sayesinde bakım yapar. Kaşlarınızı besler ve gürleştirir. Jowe markasının 48 saate kadar kalıcılığa sahip bu kaş sabitleyicisi, yanında bulunan profesyonel kaş fırçası sayesinde son derece pratik bir kullanıma sahip.

Jowe Kaş Şekillendirici Wax'ı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Kaş sabitleyici sabunlar da oldukça etkili

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (6)

Yılın son fırsatları! Yüzde 60'a varan indirimler için tıklayın!

Kaş sabitleyici önerileri demişken son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan ve birçok farklı markada karşımıza çıkan kaş sabitleme sabunlarından söz etmemek olmaz. Bu kategorinin sıklıkla tercih edilen markalarından Ocean'ın kaş sabitleyici sabunu, kaşlarınızı forma sokmak için aradığınız ürün olabilir. Bu ürün, içeriğinde bulunan at kuyruğu bitkisi ve bal özü sayesinde kaşlarınızın beslenmesine imkan tanır. Böylece daha dolgun ve doğal bir görünüme sahip olmalarını sağlar. Yani bu ürün, kaşlarınızı sabitlerken bir yandan da besleyerek daha sağlıklı kaşlara kavuşmanıza yardımcı olur. Yanında profesyonel fırçası ile gelen bu ürünü uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey ise bir iki damla su. Kaşlarınızı bir kere taradıktan sonra fırçayı biraz su ile ıslatıp üründen bir miktar alarak kaşlarınıza uygulama yapabilirsiniz.

Ocean markasının kaş sabununu buraya tıklayarak daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

7. İçeriğindeki argan yağı ile kaşlarınıza bakım yapan bir ürün

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (7)

Kaş sabitleyici ürün olarak kaş sabunları ilginizi çekiyorsa Pinkle markasının Duo Brow Soap adını verdiği bu ürününe de bakabilirsiniz. Markanın yüksek kalitesi ile beğeni kazanan ve içeriğinde argan yağı bulunan bu kaş sabunu, kaşlarınızı şekillendirirken bir yandan besleyip güçlenmelerine yardımcı olur. Ayrıca bu ürün, kalıcılığı sayesinde gün boyu kaşlarınızın formunu korumasını sağlar. Üstelik Duo Brow Soap'u kaşlarınızı renklendirmek için kaş farı ve kaş kalemi gibi ürünlerle de kullanabilirsiniz.

Pinkle markasının zengin içerikli bu kaş sabununu detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

8. Renklendirme ve sabitleme bir arada

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (8)

Kaşlarınızı sabitlerken renklendirmek ve biraz dolgunlaştırmak istiyorsanız kaliteli ürünleriyle adından sıkça söz ettiren kozmetik markası Benefit'in Gimme Brow isimli kaş maskarasına bakabilirsiniz. Markanın bu ürünü, cilde nüfuz eden minik mikrofiber içeriği sayesinde uygulama yaptığınız anda kaşlarınıza doğal görünümlü bir dolgunluk kazandırır. Özel uçlu ve konik şekildeki fırçasıyla son derece kolay bir şekilde uygulayabileceğiniz bu ürün; suya dayanıklı formülü sayesinde etkisini dağılmadan ve bulaşmadan uzun süre korur.

Benefit markasının Gimme Brow isimli kaş sabitleyici ürününü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

9. Kullanımı son derece pratik bir seçenek

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (9)

Sabitleme, renklendirme ve dolgunlaştırma ihtiyaçlarına bir arada cevap verebilen bir kaş sabitleyici arıyorsanız L'Oréal Paris markasının Plump & Set Brow Artist isimli bu renkli kaş maskarasını da tercih edebilirsiniz. Bu ürünü özel tasarlanmış fiber fırçası ile uygulayarak hem kaşlarınızı renklendirip daha dolgun bir görünüme sahip olmalarını hem gün boyu sabit kalmalarını sağlayabilirsiniz. Suya ve tere dayanıklı formülü sayesinde bu ürünü yaz aylarında da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

L'Oréal Paris markalı bu renkli kaş maskarasını incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

10. Şekillendirirken renklendiren pomadlara ne dersiniz?

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (10)

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kaliteli bir kaş sabitleyici arıyorsanız kozmetik kategorisinin sıklıkla tercih edilen markalarından Maybelline New York'un Tattoo Brow Pomade adını verdiği bu renkli ürünü sizin için uygun bir alternatif olabilir. Bu ürünün kolayca uygulama yapmanızı sağlayan iki uçlu özel bir fırçası mevcut. Kaşlarınızı bir kez taradıktan sonra bu özel fırçanın kesik uçlu tarafıyla kaşlarınızı renklendirip dolgunlaştırdıktan sonra maskara tipi ucuyla tarayarak kaşlarınıza son şeklini verebilirsiniz. Sabitleme, renklendirme ve dolgunlaştırma özelliklerini bir arada bulunduran bu ürün; pratik bir uygulama isteyenler için harika bir seçenek.

Maybelline New York markasının bu renkli kaş pomadını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

11. Pratik çözümler: Kaş kitleri

Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri (11)

Kaşlarınızı sabitlerken bir yandan renklendirip dolgun bir görünüm kazandırmak istiyorsanız kaş kitleri de sizin için çok pratik yardımcılar olabilir. Kozmetik sektöründe ürün çeşitliliği ve kalitesiyle dikkat çeken markalardan Wet n Wild'ın Ultimate Brow Kit adını verdiği bu setin içerisinde iki farklı tonda kaş farının yanı sıra bir de kaş sabitleyici wax var. Kutunun içinde yer alan iki taraflı uygulama fırçasının kesik ucuyla kaş farını kullanabilir, sonrasında maskara fırçası formundaki ucuyla da kaşlarınızı sabitleyebilirsiniz. Ayrıca bu kapsamlı kaş kitinin içerisinde son derece kullanışlı bir cımbızın yer aldığını belirtmekte de fayda var.

Kozmetik sektörünün önde gelen markalarından Wet n Wild'ın Ultimate Brow Kit isimli bu son derece kullanışlı setini incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
Boşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan ettiBoşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan etti
Porselen makyaja kavuşmanızı sağlayacak ipuçları ve ürünlerPorselen makyaja kavuşmanızı sağlayacak ipuçları ve ürünler
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

En iyi katı meyve sıkacağı modelleri hangileri?

En iyi katı meyve sıkacağı modelleri hangileri?

Fahriye Evcen sık sık giyiyor! Uygun fiyata aynı şıklığı yakalayabilirsiniz

Fahriye Evcen sık sık giyiyor! Uygun fiyata aynı şıklığı yakalayabilirsiniz

Yüzünüze yepyeni bir görünüm kazandıracak! İşte en iyi yüz yağları

Yüzünüze yepyeni bir görünüm kazandıracak! İşte en iyi yüz yağları

Ceylin'in tarzını beğenenlere sportif kombin önerileri

Ceylin'in tarzını beğenenlere sportif kombin önerileri

Lezzetli yemekler için en iyi tava markası ve modelleri

Lezzetli yemekler için en iyi tava markası ve modelleri

Sütünü sağmakta zorlanan anneler için en iyi göğüs pompası tavsiyeleri

Sütünü sağmakta zorlanan anneler için en iyi göğüs pompası tavsiyeleri

Tümünü Gör
Sütünü sağmakta zorlanan anneler için en iyi göğüs pompası tavsiyeleri

Sütünü sağmakta zorlanan anneler için en iyi göğüs pompası tavsiyeleri

Eviniz için en iyi ses sistemi...

Eviniz için en iyi ses sistemi...

Işıl ışıl bir görünüm için en iyi yüz temizleme cihazı tavsiyeleri

Işıl ışıl bir görünüm için en iyi yüz temizleme cihazı tavsiyeleri

Siz uyurken cildinizi gençleştiren en iyi gece kremi çeşitleri

Siz uyurken cildinizi gençleştiren en iyi gece kremi çeşitleri

Evin her tarafını donatmak isteyeceğiniz birbirinden güzel ev tekstili ürünleri

Evin her tarafını donatmak isteyeceğiniz birbirinden güzel ev tekstili ürünleri

Ailecek ya da arkadaşlarınızla eğlencenin adresi en iyi kutu oyunları!

Ailecek ya da arkadaşlarınızla eğlencenin adresi en iyi kutu oyunları!

Tümünü Gör
Ailecek ya da arkadaşlarınızla eğlencenin adresi en iyi kutu oyunları!

Ailecek ya da arkadaşlarınızla eğlencenin adresi en iyi kutu oyunları!

Ağaç ve odun kesme işlerinin birincil adresi en iyi motorlu testere tavsiyeleri

Ağaç ve odun kesme işlerinin birincil adresi en iyi motorlu testere tavsiyeleri

Ten renginize göre en iyi ruj seçimi

Ten renginize göre en iyi ruj seçimi

Hem şıklık hem spor bir tarz isteyenlere

Hem şıklık hem spor bir tarz isteyenlere

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Seyahatleriniz için sağlam, dayanıklı en iyi valiz ve bavul markaları

Seyahatleriniz için sağlam, dayanıklı en iyi valiz ve bavul markaları

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Yüzünüze yepyeni bir görünüm kazandıracak! İşte en iyi yüz yağları

Yüzünüze yepyeni bir görünüm kazandıracak! İşte en iyi yüz yağları

Işıl ışıl bir görünüm için en iyi yüz temizleme cihazı tavsiyeleri

Işıl ışıl bir görünüm için en iyi yüz temizleme cihazı tavsiyeleri

Siz uyurken cildinizi gençleştiren en iyi gece kremi çeşitleri

Siz uyurken cildinizi gençleştiren en iyi gece kremi çeşitleri

Ten renginize göre en iyi ruj seçimi

Ten renginize göre en iyi ruj seçimi

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Yağlı saçlar için en iyi şampuan tavsiyeleri

Yağlı saçlar için en iyi şampuan tavsiyeleri

Tümünü Gör
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.