Kadınların olmazsa olmazı en iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri?

Kaşlar, yüz ifadesinin sertliğini ve makyajın duruşunu büyük ölçüde etkiliyor. İyi şekillendirilmiş ve sabitlenmiş kaşlar, bakışlara anlam katıyor. Ancak bazen kaşların şeklini gün boyu korumak ve sabit bir şekilde durmasını sağlamak için etkili yardımcılara ihtiyaç duyulabiliyor. Bu durumda kaş sabitleyici ürünler ön plana çıkıyor. "Kaş sabitleyici ne işe yarar?" diyorsanız bu ürünlerin fonksiyonu, kaşları şekillendirip gün boyu aynı formda kalmalarını sağlamak olarak özetleyebiliyor. Herkesin kaş yapısı birbirinden farklı olduğu için kaş sabitleyiciden beklentiler de farklılaşabiliyor. Tam da bu noktada jellerden sabunlara, waxlardan maskaralara, farklı kaş yapılarına yönelik birçok farklı form ve çeşitte bulabileceğiniz ürünler devreye giriyor. Son yıllarda birçok kadının beğenisini kazanan ve sizin de çok seveceğinizi düşündüğümüz en iyi kaş sabitleyici ürünlerini listeledik.

1. Pratik bir kullanım sunan şeffaf kaş maskaraları

Kaşlarınızın dolgunluğundan ve renk yoğunluğundan memnunsanız fakat yine de taramak, şekillendirmek ve sabitlemek istiyorsanız kozmetik sektörünün sıklıkla tercih edilen markası Maybelline New York'un Brow Drama adını verdiği bu şeffaf maskarasına bakabilirsiniz. Maybelline New York markasının en iyi kaş sabitleyici jellerinden biri olan bu maskarasını, özel eğimli fırçası sayesinde son derece pratik bir şekilde kaşlarınıza sürebilir, ürünün her tele nüfuz ederek kaşlarınızı iyice sabitlemesini sağlayabilirsiniz. Bu kaş sabitleyici maskarayı direkt olarak uygulayabileceğiniz gibi kaşlarınızı bir kaş kalemi veya kaş farı ile doldurduktan sonra da kullanabilirsiniz.

2. Suya dayanıklı bir formül

Kaşlarınızı sabitlemek için pratik bir şekilde kullanılabilen şeffaf kaş maskaralarını tercih ediyorsanız kozmetik sektörünün önde gelen markalarından MAC'in en güzel kaş sabitleyiciler arasında yer alan bu ürününe bakabilirsiniz. Kullanışlı fırçası yardımıyla çok rahat bir şekilde uygulayabileceğiniz bu kaş maskarası, suya dayanıklılığı ve 8 saate kadar kalıcılığıyla kaşlarınızın gün boyu şekillendirdiğiniz gibi durmasını sağlar. Uygulandığında kaşlara parlaklık da veren bu maskara; pul pul dökülme, topaklanma, bulaşma ve kaşları sertleştirme gibi sorunlara sebep olmaz.

3. Bakım yapan bir kaş maskarası

İyi bir kaş sabitleyici arıyorsanız ancak "Kaş sabitleyici zararlı mı?" veya "Kaş sabitleyici kaş döker mi?" gibi endişeleriniz varsa kaşları sabitlerken bir yandan da besleyen ürünleri tercih etmenizde fayda var. Kozmetik kategorisinde ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Pastel markasının Show Your Peace adını verdiği bu şeffaf kaş maskarası, kaşlarınızı sabitleyip gün boyu formunu korumasını sağlar. Bunun yanı sıra içeriğinde bulunan aktif bileşenler sayesinde kaşlarınızın bakımını da yapar. Son derece pratik bir kullanım sunan bu ürün, "Kaş sabitleyici nasıl kullanılır?" gibi bir endişeye de mahal vermez. Markanın vegan içerikli bu ürününü kirpiklerinizi şekillendirmek için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4. Son yılların modası: Kaş waxları

Kaşlarınızı şekillendirmek ve sabitlemek için farklı bir ürün arayışınız varsa kaş sabitleyici kullananlar tarafından son yıllarda sıklıkla tercih edilen şeffaf kaş waxlarına bakabilirsiniz. PNKRE markasının kaşlar için özel olarak formüle ettiği bu ürünü, özel içeriği sayesinde kaşları beslemek için de son derece etkili bir alternatif. Markanın şeffaf renkli bu ürününü özel fırçası yardımıyla kolayca uygulayabilir, kaşlarınızı sabitleyebilirsiniz. Kaşlarda kalıntı bırakmayan ve dökülme yapmayan bu ürün, kaşlarınızın şeklini gün boyu korumanıza yardımcı olur. Ayrıca PNKRE markasının bu ürününü kaşlarınızı renklendirmek için kullanacağınız kaş farları ve kalemlerinin üzerine de uygulayabileceğinizi belirtelim.

5. Bakım yapan kaş waxları ile bir taşla iki kuş

İnatçı kaşlarınızı şekillendirmek ve sabitlemek için etkili bir kaş sabitleyici arayışınız varsa ve kullanacağınız ürünün aynı zamanda kaşlarınıza bakım yapmasını istiyorsanız Jowe markasının bu kaş waxı aradığınız seçenek olabilir. Bu ürün; kaşlarınıza şekil verirken formülünde bulunan keratin, biotin ve E vitamini sayesinde bakım yapar. Kaşlarınızı besler ve gürleştirir. Jowe markasının 48 saate kadar kalıcılığa sahip bu kaş sabitleyicisi, yanında bulunan profesyonel kaş fırçası sayesinde son derece pratik bir kullanıma sahip.

6. Kaş sabitleyici sabunlar da oldukça etkili

Kaş sabitleyici önerileri demişken son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan ve birçok farklı markada karşımıza çıkan kaş sabitleme sabunlarından söz etmemek olmaz. Bu kategorinin sıklıkla tercih edilen markalarından Ocean'ın kaş sabitleyici sabunu, kaşlarınızı forma sokmak için aradığınız ürün olabilir. Bu ürün, içeriğinde bulunan at kuyruğu bitkisi ve bal özü sayesinde kaşlarınızın beslenmesine imkan tanır. Böylece daha dolgun ve doğal bir görünüme sahip olmalarını sağlar. Yani bu ürün, kaşlarınızı sabitlerken bir yandan da besleyerek daha sağlıklı kaşlara kavuşmanıza yardımcı olur. Yanında profesyonel fırçası ile gelen bu ürünü uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey ise bir iki damla su. Kaşlarınızı bir kere taradıktan sonra fırçayı biraz su ile ıslatıp üründen bir miktar alarak kaşlarınıza uygulama yapabilirsiniz.

7. İçeriğindeki argan yağı ile kaşlarınıza bakım yapan bir ürün

Kaş sabitleyici ürün olarak kaş sabunları ilginizi çekiyorsa Pinkle markasının Duo Brow Soap adını verdiği bu ürününe de bakabilirsiniz. Markanın yüksek kalitesi ile beğeni kazanan ve içeriğinde argan yağı bulunan bu kaş sabunu, kaşlarınızı şekillendirirken bir yandan besleyip güçlenmelerine yardımcı olur. Ayrıca bu ürün, kalıcılığı sayesinde gün boyu kaşlarınızın formunu korumasını sağlar. Üstelik Duo Brow Soap'u kaşlarınızı renklendirmek için kaş farı ve kaş kalemi gibi ürünlerle de kullanabilirsiniz.

8. Renklendirme ve sabitleme bir arada

Kaşlarınızı sabitlerken renklendirmek ve biraz dolgunlaştırmak istiyorsanız kaliteli ürünleriyle adından sıkça söz ettiren kozmetik markası Benefit'in Gimme Brow isimli kaş maskarasına bakabilirsiniz. Markanın bu ürünü, cilde nüfuz eden minik mikrofiber içeriği sayesinde uygulama yaptığınız anda kaşlarınıza doğal görünümlü bir dolgunluk kazandırır. Özel uçlu ve konik şekildeki fırçasıyla son derece kolay bir şekilde uygulayabileceğiniz bu ürün; suya dayanıklı formülü sayesinde etkisini dağılmadan ve bulaşmadan uzun süre korur.

9. Kullanımı son derece pratik bir seçenek

Sabitleme, renklendirme ve dolgunlaştırma ihtiyaçlarına bir arada cevap verebilen bir kaş sabitleyici arıyorsanız L'Oréal Paris markasının Plump & Set Brow Artist isimli bu renkli kaş maskarasını da tercih edebilirsiniz. Bu ürünü özel tasarlanmış fiber fırçası ile uygulayarak hem kaşlarınızı renklendirip daha dolgun bir görünüme sahip olmalarını hem gün boyu sabit kalmalarını sağlayabilirsiniz. Suya ve tere dayanıklı formülü sayesinde bu ürünü yaz aylarında da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

10. Şekillendirirken renklendiren pomadlara ne dersiniz?

Kaliteli bir kaş sabitleyici arıyorsanız kozmetik kategorisinin sıklıkla tercih edilen markalarından Maybelline New York'un Tattoo Brow Pomade adını verdiği bu renkli ürünü sizin için uygun bir alternatif olabilir. Bu ürünün kolayca uygulama yapmanızı sağlayan iki uçlu özel bir fırçası mevcut. Kaşlarınızı bir kez taradıktan sonra bu özel fırçanın kesik uçlu tarafıyla kaşlarınızı renklendirip dolgunlaştırdıktan sonra maskara tipi ucuyla tarayarak kaşlarınıza son şeklini verebilirsiniz. Sabitleme, renklendirme ve dolgunlaştırma özelliklerini bir arada bulunduran bu ürün; pratik bir uygulama isteyenler için harika bir seçenek.

11. Pratik çözümler: Kaş kitleri

Kaşlarınızı sabitlerken bir yandan renklendirip dolgun bir görünüm kazandırmak istiyorsanız kaş kitleri de sizin için çok pratik yardımcılar olabilir. Kozmetik sektöründe ürün çeşitliliği ve kalitesiyle dikkat çeken markalardan Wet n Wild'ın Ultimate Brow Kit adını verdiği bu setin içerisinde iki farklı tonda kaş farının yanı sıra bir de kaş sabitleyici wax var. Kutunun içinde yer alan iki taraflı uygulama fırçasının kesik ucuyla kaş farını kullanabilir, sonrasında maskara fırçası formundaki ucuyla da kaşlarınızı sabitleyebilirsiniz. Ayrıca bu kapsamlı kaş kitinin içerisinde son derece kullanışlı bir cımbızın yer aldığını belirtmekte de fayda var.

