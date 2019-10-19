KADIN

Kadınların, saç konusunda yaptığı en büyük hatalar ve yapmanız gerekenler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Ünlülerin Kuaförü Koray Dağıstan özellikle genç kadınların saç bakımı konusunda hatalar yaptığı belirtiyor. Dağıstan'a göre bazı hatalar geri dönülmez sonuçlar verebilir. 20 yıldır kadınların saçları ile ilgili büyük deneyim sahibi olan Dağıstan, saç bakımı ile ilgili olarak şu açıklamaları yapıyor.

Kadınların, saç konusunda yaptığı en büyük hatalar ve yapmanız gerekenler

Kadınların yaptığı en büyük hatalardan biri saçları hergün yıkamak. Özellikle de yağlı saç tipine sahip olan bayanlar bu konuya daha da dikkat etmelidir. Saç ne kadar sık yıkanırsa sebum üretimi de o kadar artar. Üstelik her yıkamadan sonra saçlar yeniden taranırken dökülen saç miktarı da artacaktır. Bu yüzden saç yıkama sıklığı haftada 3 kez ile sınırlandırılmalıdır.

Saçlar doğal haliyle kurumaya bırakılmalı. Saçları havlu ya da yüksek ısıda saç kurutma makinesi ile kurutmamak gerekir.

1

Kadınlar saçlarını sürekli olarak çok sıkı toplamamalı. Saç derisinin hava almaması koparak dökülmelerin önde gelen nedenlerinden biridir. Toplu saç modellerinden hoşlanan bayanlar çok sıkı topuzlar yerine dağınık modelleri tercih etmeliler. Böylece saç kökleri gerilmez ve kopmaz. Ayrıca yeni çıkmaya başlayan ince bebek tüyü saçlarını da kaybetmemiş olurlar.

Saçları belirli aralıklarla kestirmek, kırık saç uçlarından kurtulmak saçların sağlıkla uzamasını sağlar. Kırık saç uçlarını kestirmediğinizde saçlarınızın daha kolay dolaştığını fark etmişsinizdir. Dolaşan saçlar sağlıklı saçların da kopmasına neden olur. Bu yüzden kırık saç uçlarını saçınızın ihtiyacına göre 8-10 haftada bir kestirin.

4

Düzenli bi şekilde saç bakımlarını yaptırmak saçların sertleşerek, kırılmasını ve dökülmesini engeller. Fön, maşa, saç düzleştirici gibi saç şekillendiriciler, saç tellerinin içindeki keratinin kurumasına, saçın kırılmasına, çatallaşmasına ve yaşlanmasına sebep olur. Yaşlanmış bir saç ise kuru, cansız ve mat gözükür. Perma, boya gibi saça yapılan kimyasal uygulamalar da saçı yaşlandıran diğer faktörlerdendir. Saça uygulanan keratin botoks bakımlar sayesinde saçlar güçlenir, koparak dökülmeler önlenmiş olur.

Bayanların yaptığı hatalardan biri de saç açıcı ürünleri evde kendileri uygulamaları. Saç rengini bir iki ton açmak ya da koyulaştırmak kolay bir işlem gibi görülebilir. Fakat saçlarından daha sağlıklı sonuçlar almak istiyorlarsa bu tarz değişiklikleri kuaförlerine bırakmaları daha doğru olacaktır.

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Kırışıklıkların tek sorumlusu zaman değilKırışıklıkların tek sorumlusu zaman değil
Jartiyer gitti, babaanne külodu geldiJartiyer gitti, babaanne külodu geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saç bakımı saç bakımı öneri

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırışıklıkların tek sorumlusu zaman değil

Kırışıklıkların tek sorumlusu zaman değil

İç çamaşırı modası da değişir! Yeni trend artık 'babaanne külodu' giymek

Jartiyer gitti, babaanne külodu geldi

Organik kozmetik ürünler cilde zararı en aza indiriyor

Her organik denen ürüne aldanmayın

Yüz harmonisine çekici figür: Çene şekillendirmede 'Diamond Lift' etkisi!

Estetik trendleri de değişti! Artık çene de şekle girebiliyor

Yapay zeka da kararını verdi: Moda markaları kadınları cinsel obje gibi gösteriyor

Yapay zeka da kararını verdi: Fazla teşhirci

Gençleşeyim derken sağlığınızdan olmayın! Telomeraz tedavileri kansere zemin hazırlıyor

Gençleşeyim derken sağlığınızdan olmayın! Kansere zemin hazırlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.