Kadınların tercihi: Tıraşsız saç ekim

Tıraşsız saç ekimi dış görünüşte değişimi en aza indiren ekim tekniklerinden birisi olması

sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Pek çok insan saç ekimi uygulamalarını yaptırmak ve çok

daha sağlıklı ve gür saçlara sahip olmak istese de saçların tamamen tıraş edilmesi sürece dair ilk

adımı atmak için güçlü bir engel oluyordu. Özellikle kadınlarda dış görünüşü ciddi anlamda

etkileyen tıraş işlemi sebebiyle saç ekimi uygulamalarına ön yargı ile yaklaşılıyordu. Hem

erkeklerin hem de kadınların tercih ettiği tıraşsız saç ekimi uygulamaları sayesinde kişinin dış

görünüşünde herhangi bir değişim meydana gelmeden saç ekim işlemini yapmak mümkün.

TIRAŞSIZ SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Tıraşsız saç ekiminin diğer saç ekim yöntemleri ile en bariz farkı saçlı derinin tamamının tıraş

edilmesine gerek kalmadan uygulanabilir olmasıdır. Bu teknikte ense kökünden işleme özel

geliştirilmiş ekipmanlar sayesinde sağlıklı saç kökleri toplanır. Bu özel ekipmanlar saçlı derinin

tıraş edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır. Sonrasında ise FUE yani foliküler ünite ekstraksiyonu

olarak da bilinen ve saç ekimi uygulamalarında yaygın olarak tercih edilen teknik ile ekim işlemi

yapılır.