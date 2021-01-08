Kadınların tercihi: Tıraşsız saç ekim

Tıraşsız saç ekimi dış görünüşte değişimi en aza indiren ekim tekniklerinden birisi olması
sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Pek çok insan saç ekimi uygulamalarını yaptırmak ve çok
daha sağlıklı ve gür saçlara sahip olmak istese de saçların tamamen tıraş edilmesi sürece dair ilk
adımı atmak için güçlü bir engel oluyordu. Özellikle kadınlarda dış görünüşü ciddi anlamda
etkileyen tıraş işlemi sebebiyle saç ekimi uygulamalarına ön yargı ile yaklaşılıyordu. Hem
erkeklerin hem de kadınların tercih ettiği tıraşsız saç ekimi uygulamaları sayesinde kişinin dış
görünüşünde herhangi bir değişim meydana gelmeden saç ekim işlemini yapmak mümkün.
Tıraşsız saç ekiminin diğer saç ekim yöntemleri ile en bariz farkı saçlı derinin tamamının tıraş
edilmesine gerek kalmadan uygulanabilir olmasıdır. Bu teknikte ense kökünden işleme özel
geliştirilmiş ekipmanlar sayesinde sağlıklı saç kökleri toplanır. Bu özel ekipmanlar saçlı derinin
tıraş edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır. Sonrasında ise FUE yani foliküler ünite ekstraksiyonu
olarak da bilinen ve saç ekimi uygulamalarında yaygın olarak tercih edilen teknik ile ekim işlemi
yapılır.
Long Hair Yöntemi ile tıraşsız saç ekimi uygulaması olarak da bilinen bu işlem aslında yaygın
olarak iddia edilen tıraşsız saç ekimi uygulamalarının gerçekten tıraşsız olarak yapılması anlamına
gelmektedir. Aslında tıraşsız saç ekimi denildiği zaman ense bölgesinde saç köklerinin toplanacağı
alanın tıraşlanması ve uzun saçların bu bölgeyi kapatması sayesinde görüntünün değişmeyeceği
iddiası özellikle kadınların saç ekimi uygulamalarını tercih etmesini engelliyordu. Oysa bu
yöntemle hiçbir şekilde saçlı deride en ufak bir alan tıraşlanmamakta ve dış görünüş uygulamaya
başlandığı anda nasılsa o şekilde korunmaktadır. Saç ekimi kişinin mevcut görünüşü değişmeden
yapıldığı için kişi operasyondan hemen sonra ortaya çıkacak sonucu görebilir. Ekilen saçlar bir ay
içerisinde döküldükten sonra 2 - 3 ay gibi bir sürede tekrar büyümeye başlar ve uygulama
tamamlanmış olur. Operasyon sonrasında dış görünüşte hiçbir değişim olmaz ve kişi normal
hayatına hemen dönebilir. Böylece daha dikkat çekici bir görünüme kavuşulurken, süreç
dahilinde yaşanabilecek kaygılar minimize edilebilir.
Saç Ekimi Medikal Direktörü
İbrahim ÇEVİK
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