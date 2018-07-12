Kadınların yeni trendi korkutuyor! Cinsel zevk için idrar tutuyorlar

Kadınlar tuhaf seks eğilimine "peegasms" adını veriyor. Dolu mesanenin pelvik ve vücuttaki sinirleri uyardığını söyleyen kadınlar tuvaletlerini yaptıktan sonra orgazm olduklarını iddia ediyorlar. Ancak doktorlar, bu garip akımın böbrek hasarına neden olabilecek ağrılı üriner enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyorlar.

Hızla yayılan eğilim Reddit'te de tartışma konusu oldu. Birçok kadın idrarı son ana kadar tutup tuvalete gittikten sonra orgazm olduklarını, ancak diğerleri tuvaletlerini yaptıktan sonra rahatlamak dışında pek bir şey hissetmediklerini söylüyor. Bir başka kadınsa sadece acı ve karıncalanma hissi duyduğunu, bunun orgazmdan çok uzak olduğunu belirtiyor.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan uzman doktor "Hepimiz kadın orgazmının zor olabileceğini biliyoruz, ama cinsellik ile deney yapmak için çok daha güvenli ve ilginç yollar var" diye konuşuyor.

Seks bağımlılığı zihinsel hastalık olarak tanındı

Öte yandan bu trendin öncesinde Dünya Sağlık Örgütü seks bağımlılığın ruh sağlığı bozukluğu olduğunu ilan etti. DSÖ tarafından yayınlanan rapora göre, dürtü etkisiyle yapıldığı tanısı konulan bu cinsel davranış bozukluğu, insanları sağlıklarını ihmal etme noktasına getiriyor. WHO uzmanlarına göre, cinsel ilişki bağımlılığı yüzünden en az 6 ay önemli psikolojik bozukluk ve sıkıntı yaşayan insanlara bu tanı konabiliyor.