Kadınların yüzde 75'i bu sorunu yaşıyor! Peki vajinal mantara ne yol açıyor?

Kandidiyazis olarak da bilinen vajinal mantar enfeksiyonu, kadınlarda yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur. Normal şartlarda da vajinal florada bazı bakteri ve mantar hücreleri bulunur. Ancak bakteri ve mantar dengesi değiştiğinde, kandida adı verilen maya türündeki mantar hücreleri çoğalabilir.

Bu durumda kandidiyazis denilen, şiddetli kaşıntı, şişme, akıntı ve tahrişle seyreden vajinal mantar enfeksiyonu ya da vajinal pamukçuk ortaya çıkar. Belirtiler genellikle ilaç tedavisi ile birkaç gün içinde hafifler.

Peki vajinal mantarı tetikleyen faktörler neler? İşte bazı şaşırtan nedenler.

