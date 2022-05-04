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Kadınların zevk noktası tartışma yarattı! G Noktası...

04.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sağlık uzmanları G Noktası olarak bilinen kadınların cinsel hazzını zirveye çıkardığı iddia edilen noktanın aslında beş farklı yerden oluştuğunu iddia ediyor. Bu yüzden yıllardır G Noktası olarak bilinen terimin G Bölgesi olarak değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. G Noktası teriminin yanıltıcı olduğunu dile getiren cinsel sağlık uzmanları, bunun yerine G Bölgesi denmesinin daha doğru olduğunu belirtiyorlar.

Kadınların zevk noktası tartışma yarattı! G Noktası...

Kadınlarda cinsel hazzı zirveye çıkardığı iddia edilen G Noktası ile ilgili yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Bir grup cinsel sağlık uzmanı G Noktası teriminin G Bölgesi olarak değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Daily Mail’in haberine göre; cinsel sağlık uzmanları G Noktası teriminin, tek bir şeyden oluşmadığı için yanıltıcı olduğunu söylüyorlar. G Noktasına atfedilen işlevleri beş dokunun oluşturduğunu söylüyorlar. Bu, 'nokta' teriminin tek bir alanı ima ettiği için yanıltıcı olduğunu vurguluyorlar.

BULUNMASI ZOR BÖLGE

Cinsel sağlık uzmanları, bulunması zor 'G Noktası'nın aslında 'G Bölgesi' olarak adlandırılması gerektiğini iddia etti. Araştırmacılar, uyarıldığında yoğun orgazmları tetiklediği varsayılan vajinanın erojen bölgesini tanımlamak için kullanılan terimin 'yanıltıcı' olduğunu söylüyorlar. Yıllardır popüler olarak, organın üst duvarlarında vajinanın birkaç santim içinde yer alması olarak tanımlanmıştı.

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BEŞ AYRI DOKU

Ancak uzmanlar artık tek bir noktanın olmadığını ve beş ayrı 'erotik' dokunun G Noktasına atfedilen haz duyumlarını gerçekleştirdiğini söylüyor. Bunlar klitoral crura, klitoral bulbus, periüretral bezler, üretra ve ön vajinal duvarın kendisidir.

G NOKTASI MI, G BÖLGESİ Mİ?

Cinsel sağlık uzmanları, G Noktası teriminin yanıltıcı olduğunu, çünkü kadın anatomisinin beş farklı bölgesinin işlevlerinde rol oynadığı tüm atfedilen işlevlerden sorumlu tekil bir alan olmadığını söylediler.

Şimdi Cinsel Tıp İncelemeleri dergisinin baş editörü Dr. Irwin Goldstein, isim değişikliği çağrısında bulundu.

G NOKTASI TARTIŞMALARI

Geçen yıl, Portekizli bilim adamları G noktası olarak adlandırılan yeri, büyüklüğünü veya doğasını tam olarak belirleyemediler. G Noktasını kayıp şehir Atlantis'e benzer olarak tanımladılar.

Başka bir hipotez, G Noktasının, seks sırasında uyarılan klitorisin derinde yatan bir iç kısmı olduğudur.

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Bazı uzmanlar, G Noktasının var olmadığını söyleyen araştırmaların, G Noktası olduğunu iddia eden kadınların deneyimlerini küçümsediğini iddia etti.

Diğerleri, kadın cinsel zevki açısından G Noktasına odaklanmanın, onun uyarılmasından dolayı orgazm olmakta zorlananları 'yetersiz veya anormal' hissettirebileceğini savunuyor.

G NOKTASI EFSANESİ

G noktası oldukça konuşulan konulardan biri. Bazıları bir kadının vajinası içindeki bu erojen bölgeyi uyarmanın orgazma yol açabileceğini ve oldukça zevkli hisleri tetikleyebileceğini iddia ederken, bazıları ise bunun sadece bir efsane olduğunu düşünüyor. Yani tam olarak kesinleşmiş bir yargıdan bahsedemiyoruz.


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