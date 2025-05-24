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“Kadınsın yapamazsın” dediler, çiftlik kurdu: "Önce onların rahatını sağlıyoruz, sonra kendi kahvaltımızı yapıyoruz"

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Ağacı köyünde yaşayan dört çocuk annesi Gönül Tufan, 16 yaşında başladığı hayvancılık serüvenini azim ve kararlılıkla örnek bir başarı hikayesine dönüştürdü. "Kadınsın, yapamazsın" diyenlere inat, iki buzağıyla başladığı yolculuğunda bugün 100 büyükbaş kurbanlık hayvan yetiştiriyor. Eşi ve çocuklarıyla el ele vererek hayvancılığı bir aile mesleğine dönüştüren Tufan, bölgesinde kadın girişimciliğinin simge isimlerinden biri haline geldi.

“Kadınsın yapamazsın” dediler, çiftlik kurdu: "Önce onların rahatını sağlıyoruz, sonra kendi kahvaltımızı yapıyoruz"

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Ağacı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Gönül Tufan, 16 yaşında başladığı hayvancılık serüveninde bugün 100 büyükbaş kurbanlık hayvan yetiştiriyor. Eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışan Tufan, "Hayallerimin peşinden koştum, eşimi de ikna ettim. Şimdi birlikte çalışıyoruz" dedi.

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26 yıldır hayvancılıkla uğraşan Tufan, ilk olarak iki buzağıyla başladığı besicilik faaliyetini her geçen yıl büyüttü. Kurbanlık hayvan üretiminde bölgesinde örnek gösterilen kadın girişimcilerden biri haline gelen Tufan, sabahları gün doğmadan hayvanlarının bakımına başlıyor.

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"ÖNCE ONLARIN RAHATINI SAĞLIYORUZ, SONRA KENDİ KAHVALTIMIZI YAPIYORUZ"

"Önce onların rahatını sağlıyoruz, sonra kendi kahvaltımızı yapıyoruz" diyen Tufan, eşiyle birlikte yemleme, sulama ve sağım işlemlerini de bizzat kendisi yapıyor. Eşinin başlangıçta köy işlerine sıcak bakmadığını belirten Tufan, "Şehirde yaşamak istiyordu. Ancak şimdi o da bu işin hem bereketini hem huzurunu gördü. Artık birlikte üretim yapıyoruz" diye konuştu.

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"BİRLİKTE ÇALIŞARAK BU SEVİYEYE GELDİK"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilçe müdürlüğünün sunduğu desteklerin önemine değinen Tufan, "Aşılardan tedavilere kadar her aşamada yanımızda oldular. Birlikte çalışarak bu seviyeye geldik" ifadelerini kullandı.

"KADIN YAPAMAZ" ALGISI

Toplumdaki "kadın yapamaz" algısıyla da mücadele ettiğini belirten Tufan, "Bana inanmayan çok oldu. Ama ben yılmadım. Girişimci kadınlara tavsiyem: Bir inekle bile olsa başlasınlar. Yeter ki istesinler" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çiftlik kadın girişimci
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