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KADİR GECESİ NE ZAMAN? 17 Nisan kandil mi? İşte Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi tarihi

16.04.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimini açıklamasıyla mübarek günlerin tarihleri netleşti. Peki, Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 17 Nisan kandil mi? İşte Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN? 17 Nisan kandil mi? İşte Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi tarihi

İslam dininin inancına göre Kadir Gecesi, Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece için geri sayım sürerken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Çok sayıda vatandaş "2023 Kadir Gecesi bugün mü yarın mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 Kadir Gecesi tarihi...

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KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayıumlanan dini günler takvimine göre; 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.

Bilindiği üzere, Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

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KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

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Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6).

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Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

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