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  4. Kadirli’de korona virüs denetimlerinde 51 bin lira ceza kesildi

Kadirli’de korona virüs denetimlerinde 51 bin lira ceza kesildi

02.12.2020 11:57 | Son Güncelleme:
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Kadirli’de korona virüs denetimlerinde 51 bin lira ceza kesildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde korona virüs denetimleri sırasında kurallara uymadığı belirlenen esnaf ve vatandaşlara 51 bin 750 lira para cezası uygulandı.Yeni tip korona virüs salgının yükselişe geçtiği Osmaniye’de denetimler devam ediyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde korona virüs denetimleri sırasında kurallara uymadığı belirlenen esnaf ve vatandaşlara 51 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Yeni tip korona virüs salgının yükselişe geçtiği Osmaniye’de denetimler devam ediyor. Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen denetimlerde son 10 günde 840 şahıs sorgulanırken 300 iş yeri de denetlendi, 30 kişiye ise toplamda 51 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Vatandaşlara kurallara uymaları noktasında çağrıda bulunan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, “Korona virüs, yeni tedbirleri kapsamında denetimlerimiz devam ediyor. Kurallara uyan tüm esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber yapmak zorundayız. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Mümkün olduğunca evlerimizde kalalım” diye konuştu.

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