KADIN

Kafamızda deli sorular: Greyfurt suyu ile birlikte ilaç tüketmek zehirliyor mu?

Kafamızda deli sorular: Greyfurt suyu ile birlikte ilaç tüketmek zehirliyor mu?

Kafamızda deli sorular: Greyfurt suyu ile birlikte ilaç tüketmek zehirliyor mu?

Bu soru genelde kulaktan kulağa yayılmış ve doğru cevap hiçbir şekilde netleşmemiş durumda. Sağlığımız her şeyden önemli diyerek bu konuya son noktayı koyacağız.

Bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucu greyfurt suyuyla bazı ilaçların tüketimini çok büyük bir risk olarak değerlendiriyor. Çünkü bu meyve suyu ilacın etkisini neredeyse 20 katına çıkarıyor. Bu rakam ise ölüm riskine davet anlamını taşıyor.

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Uzmanlar şunu da ekliyor: AIDS ilaçlarıyla birlikte alınan greyfurt suyu, ilacın etkisini ise 40 kat artırıyor. Bu oranlar gerçekten oldukça ciddi... İlaç etkisini artıran şey ise greyfurt içerisinde bulunan CYP3A4 enzimi.

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Bahsettiğimiz risk 45 yaş üstü bireylerde daha sık görülüyor. Kanada Tıp Kurumu dergisinde detaylı bir şekilde işlenen bu konuda Dr. David Bailey ise greyfurtun zararlarının ilk kez 26 sene önce keşfedildiğini belirtiyor. Doktorun yaptığı açıklama şu şekilde: "Bir bardak greyfurt suyu ile hap yutmak, 5/10 adet hap yutmaya eşdeğer."

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45 yaş üstü bireyler ilaç tüketimini bu şekilde gerçekleştirdiği zaman mide kanaması, böbrekte tahribat veya kalp atışında farklılık gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Özellikle tansiyon, kalp ve kolesterol hastaları ilaç tüketiminde son derece dikkatli olmalı. İlla bir meyve suyu ile ilaç tüketmek isteyenler için Dr. Bailey portakal suyunu tavsiye ediyor.

Greyfurtun etkilediği ilaçlar ise şu şekilde:

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Bağışıklık sistemi Cyclosporine, Everolimus Sirolimus, Tacrolimus

Kanser Crizotinib, Dasatinib Erlotinib, Everolimus Lapatinib, Nilotinib Pazopanib, Sunitinib Vandetanib, Venurafenib

Kolesterol Atorvastatin, Lovastatin Simvastatin

Enfeksiyon Erythromycin, Halofantrine Maraviroc, Primaquine Quinine, Rilpivirine

Kalp Amiodarone, Apixaban Clopidogrel, Dronedarone Eplerenone, Felodipine Nifedipine, Quinidine Rivaroxaban, Ticagrelor

Sinir ilaçları Alfentanil (oral), Buspirone Dextromethorphan, Fentanyl (oral), Ketamine (oral), Lurasidone, Oxycodone, Pimozide, Quetiapine, Triazolam, Ziprasidone.
Mide Domperidone.

İdrar yolu Darifenacin, Fesoterodine. Solifenacin, Silodosin Tamsulosin

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