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Kafede güpegündüz silahlı çatışma! Korku dolu anlar kamerada

19.03.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de dehşete düşüren bir silahlı çatışma olayı yaşandı. Alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, güpegündüz bir kafede silahlı çatışmaya girdi. Caddedeki başka bir iş yerinin sahibi Bayram Ali Eren, çatışma sırasında başına isabet eden kurşunla yaralandı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İşte olayın detayları...

Kafede güpegündüz silahlı çatışma! Korku dolu anlar kamerada

Dehşte düşüren olay, dün saat 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olan iki grup, caddedeki kafede buluşma kararı aldı. Taraflardan ilk grup kafeye girdikten sonra, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil iş yerinin önünde durdu. Otomobilden inen kişi, belindeki silahı çıkararak kafenin içerisine doğru peş peşe ateş etmeye başladı. Kafedeki diğer grupta aynı şekilde silahla karşılık verdi. Sokaktaki şüpheli geldiği otomobile binerek kaçarken, kafeden çıkan şüpheli ise peşinden ateş etti.

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BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA YARALANDI

Çatışmanın yaşandığı kafenin karşısındaki iş yerinin sahibi Bayram Ali Eren, isabet eden kurşunla başından yaralandı. Silahlı çatışmaya karışan gruptakiler arasında yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Eren, ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çatışmaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Çatışma sırasında iş yerine çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

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"BUNLAR HASIMLARMIŞ, KENDİ ARALARINDA ÇATIŞIYORLAR"

Kafenin sahibi Burhan Arslan, "4-5 kişilik grup içeride dururken, karşı taraf arabayla buraya gelip duruyorlar. Direkt ateş açıyorlar. Sonra diğer gruptakiler de dışarı çıkıp karşılık veriyor. Olayın bizle bir alakası yok, kendi aralarında çatışıyor. Bunlar hasımlar galiba birbirlerini tanıdıkları için burada buluşma yeri ayarlamışlar. Bizim karşımızda iş yeri sahibinin başına kurşun isabet etmiş. Olayla alakası yok onun. İş yerinin önünde dururken vuruldu" dedi. Yaralı Bayram Ali Eren'in yanında çalışan Sadegül Gültekin, "Patronum tavuk veriyordu. Dükkanın önüne geldiğinde silah seslerini duyduk. Vuruldum diyerek içeri girdi, yere yattı. Bize de siz de yere yatın dedi. Başından kan geliyordu. Çatışma sırasında kurşunlardan biri başına isabet etti. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

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ÇATIŞMA ANI KAMERADA

İki grup arasında yaşanan silahlı çatışma iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 5 kişilik grup kafeye girdikten sonra, otomobille gelen iki kişi iş yerinin önünde duruyor. Otomobilden inen silahlı saldırgan, peş peşe ateş etmeye başlayınca içeridekilerin ateş ederek karşılık verdiği görülüyor. Polis bir kişinin yaralandığı çatışmada kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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Ataşehir silahlı saldırı Silahlı çatışma kafe

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