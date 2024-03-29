Kafede kanlı hesaplaşma! 29 gözaltı, 28 yaralı: Polis bile zor ayırdı

Antalya'da, ortak oldukları kafenin satışına ilişkin Mahmut K. ile Mevlüt O. arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı çatışmanın tarafı 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti.

SATIŞTA ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Olay, 27 Mart günü Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerinde yer alan bir kafede meydana geldi. Kafenin iki ortağı Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında yaklaşık 6 ay önce 2 milyon 750 bin TL'ye aldıkları kafenin satışına ilişkin anlaşmazlık çıktı.

28 KİŞİ YARALANDI

Sözlü başlayan tartışma büyüyünce ikili arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine her iki tarafın yakınları birbirlerine bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekle saldırdı. Tabanca ve tüfek sesini duyanların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraflar arasındaki çatışmada, toplam 28 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

63 MERMİ ÇEKİRDEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, olay yerinde 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 mermi çekirdeği ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki taraftan yaralılar dahil 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşanan çatışma ve kavga, çok sayıda vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Tarafların tabanca ve pompalı tüfeklerin yanı sıra birbirlerine sopa ile vurmaları, sandalye fırlatmaları görülürken, polisin ayırma çabası yer aldı.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi. Durumu ağır olan 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile getirilmesi dikkati çekti. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





