Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren, mide spazmı, halüsinasyon...

Kahvenin kültürümüzde önemli bir yer tuttuğu aşikar. Kültürümüzdeki yatkınlıkla beraber kahve zincirlerinin artışı da kahve tüketimine bizi teşvik ediyor. Mis gibi kokuya kim karşı koyabilir, değil mi? Ayrıca kahve harici tükettiğiniz bazı içeceklerin içerisinde de kafein bulunuyor. Ancak tüketim miktarına dikkat edilmezse kafein sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

KAFEİN NEDİR?

Kafein bitkilerin tohum, meyve ve yaprağında doğal olarak bulunan bir bileşik. En az 63 bitkinin kafein içerdiği biliniyor. En çok kahveyle birlikte bilinse de çay, kola ve çikolatanın içerisinde de bulunuyor.

Yetişkin bir insan için günde 300 mg kafein güvenlidir. 300 mg kafein ise yaklaşık olarak 3-4 fincan kahveye ya da 5-6 kupa çaya denk geliyor. Çocuklar için ise günde 35-40 mg kafein geçilmemelidir. Hamilelerde, yetişkinler için önerilen kafein miktarı geçilmediği sürece olumsuz etki görülmemekle birlikte emziren annelerde az miktarda da olsa tüketilen kafeinin anne sütüne geçtiği biliniyor.

Kafein vücutta depolanmadan idrar yoluyla vücuttan atılır fakat aşırı tüketiminin etkileri bulunuyor.