HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren, mide spazmı, halüsinasyon...

Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren, mide spazmı, halüsinasyon...

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

Gün içerisinde en çok tüketilenlerin arasında kafeinli içecekler de yer alıyor. Güne kahveyle başlayanlar, gün içerisinde kahvesiz duramayanlar… Sadece kahvede değil içtiğiniz çay ve kolanın içerisinde de kafein bulunuyor. Peki, kafein masum mu? Fazla tüketildiğinde gelişecek olumsuz etkiler neler? Cevaplar yazımızda.

Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren, mide spazmı, halüsinasyon...

Kahvenin kültürümüzde önemli bir yer tuttuğu aşikar. Kültürümüzdeki yatkınlıkla beraber kahve zincirlerinin artışı da kahve tüketimine bizi teşvik ediyor. Mis gibi kokuya kim karşı koyabilir, değil mi? Ayrıca kahve harici tükettiğiniz bazı içeceklerin içerisinde de kafein bulunuyor. Ancak tüketim miktarına dikkat edilmezse kafein sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

KAFEİN NEDİR?

Kafein bitkilerin tohum, meyve ve yaprağında doğal olarak bulunan bir bileşik. En az 63 bitkinin kafein içerdiği biliniyor. En çok kahveyle birlikte bilinse de çay, kola ve çikolatanın içerisinde de bulunuyor.

Yetişkin bir insan için günde 300 mg kafein güvenlidir. 300 mg kafein ise yaklaşık olarak 3-4 fincan kahveye ya da 5-6 kupa çaya denk geliyor. Çocuklar için ise günde 35-40 mg kafein geçilmemelidir. Hamilelerde, yetişkinler için önerilen kafein miktarı geçilmediği sürece olumsuz etki görülmemekle birlikte emziren annelerde az miktarda da olsa tüketilen kafeinin anne sütüne geçtiği biliniyor.

Kafein vücutta depolanmadan idrar yoluyla vücuttan atılır fakat aşırı tüketiminin etkileri bulunuyor.

HIZLI NABIZ

Kafeinin merkezi sinir sistemindeki uyarıcı etkisi nedeniyle kalp atışını ve nabzını hızlandırma etkisi bulunuyor. Hipertansiyona neden olmaz ancak aşırı kafein alımıyla adrenalin salgılanmasının sonucu olarak taşikardi geçirebilirsiniz.

MİDE EKŞİMESİ VE SPAZM

Midesi hassas biriyseniz kafein tüketimi sonrasında mide ekşimesi yaşamanız olası. Aynı zamanda yemek borusu kaslarının gevşemesine neden olarak mide öz suyunun geriye kaçmasına neden olarak reflüye sebep olabilir. Kafein bağırsak kaslarındaki kasılmaların artmasına sebep olarak mide spazmı ve karın ağrılarının oluşmasına neden olabilir.

SEĞİRME VE KRAMP

Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olduğunu belirtmiştik. Yine aynı sebeple vücutta titreme, seğirme, spazm ve krampa sebep olabilir. Ayrıca kafein adrenalin salgılanmasına neden olur. Bunun sonucu huzursuzluk hissi de görülebilir.

DİÜRETİK

Kafein kalp atışını hızlandırıp vücuttaki kan akışını hızlandırır. Bunun sonucunda böbreklere giden kan miktarı artar ve süzülen kan miktarındaki artış sonucu daha fazla idrar üretilir. Daha fazla idrara çıkar ve vücuttan fazla su kaybedilmesine neden olur.

BAĞIMLILIK

Kafein tıpkı tütün ürünleri gibi bağımlılık yapar. Kafeinin canlı hissettirmesi sebebiyle başlayan tüketim artışı, baş ağrılarını ve uyuşukluğu bastırmak için kullanılmak üzere bağımlılığa dönülebilir.

HALÜSİNASYON

Yüksek adrenalin ve kafeinin vücutta oluşturduğu stres sonucu halüsinasyonlar görülebildiği biliniyor.

BAŞ AĞRISI

Kafein migreni tetikleyebildiği gibi vücuttaki aşırı su kaybı ve uyarıcı etkisi sebebiyle migreni olmayan kişilerde de baş ağrısına neden olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yeşil kahvenin faydaları herkesi şaşırtıyor!Yeşil kahvenin faydaları herkesi şaşırtıyor!
Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta?Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
'Pes' dedirten olay! Kaza yaptıktan hemen sonra çay içtiler
'Pes' dedirten olay! Kaza yaptıktan hemen sonra çay içtiler
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar

İlginizi Çekebilir

Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Hemen adet olmak için ne yapılabilir, işte en etkili yöntemler!
Hemen adet olmak için ne yapılabilir, işte en etkili yöntemler!
Tarlusal Ne İçin Kullanılır? Kaç Günde Adet Yapar?
Tarlusal Ne İçin Kullanılır? Kaç Günde Adet Yapar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Cildiniz erken yaşlanmasın! Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!
Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor! Hafızayı güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor...
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor!
Hepimiz yapıyoruz ama bu alışkanlıklar saçların dökülmesine sebep oluyor!
Bu alışkanlıklar saç dökülmesine sebep oluyor
Yeşil kahvenin faydaları herkesi şaşırtıyor! Saçı güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor...
Yeşil kahvenin faydaları herkesi şaşırtıyor!
Uzmanlar uyardı! Hangi yeşillikler kanser riskini azaltıyor?
Uzmanlar uyardı! Hangi yeşillikler kanser riskini azaltıyor?
Kurban etinden korona bulaşır mı? Uzmanlardan bir önemli açıklama daha geldi...
Kurban etinden korona bulaşır mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.