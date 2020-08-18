Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren, mide spazmı, halüsinasyon...

Kahvenin kültürümüzde önemli bir yer tuttuğu aşikar. Kültürümüzdeki yatkınlıkla beraber kahve zincirlerinin artışı da kahve tüketimine bizi teşvik ediyor. Mis gibi kokuya kim karşı koyabilir, değil mi? Ayrıca kahve harici tükettiğiniz bazı içeceklerin içerisinde de kafein bulunuyor. Ancak tüketim miktarına dikkat edilmezse kafein sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.
KAFEİN NEDİR?
Kafein bitkilerin tohum, meyve ve yaprağında doğal olarak bulunan bir bileşik. En az 63 bitkinin kafein içerdiği biliniyor. En çok kahveyle birlikte bilinse de çay, kola ve çikolatanın içerisinde de bulunuyor.
Yetişkin bir insan için günde 300 mg kafein güvenlidir. 300 mg kafein ise yaklaşık olarak 3-4 fincan kahveye ya da 5-6 kupa çaya denk geliyor. Çocuklar için ise günde 35-40 mg kafein geçilmemelidir. Hamilelerde, yetişkinler için önerilen kafein miktarı geçilmediği sürece olumsuz etki görülmemekle birlikte emziren annelerde az miktarda da olsa tüketilen kafeinin anne sütüne geçtiği biliniyor.
Kafein vücutta depolanmadan idrar yoluyla vücuttan atılır fakat aşırı tüketiminin etkileri bulunuyor.
HIZLI NABIZ
Kafeinin merkezi sinir sistemindeki uyarıcı etkisi nedeniyle kalp atışını ve nabzını hızlandırma etkisi bulunuyor. Hipertansiyona neden olmaz ancak aşırı kafein alımıyla adrenalin salgılanmasının sonucu olarak taşikardi geçirebilirsiniz.
MİDE EKŞİMESİ VE SPAZM
Midesi hassas biriyseniz kafein tüketimi sonrasında mide ekşimesi yaşamanız olası. Aynı zamanda yemek borusu kaslarının gevşemesine neden olarak mide öz suyunun geriye kaçmasına neden olarak reflüye sebep olabilir. Kafein bağırsak kaslarındaki kasılmaların artmasına sebep olarak mide spazmı ve karın ağrılarının oluşmasına neden olabilir.
SEĞİRME VE KRAMP
Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olduğunu belirtmiştik. Yine aynı sebeple vücutta titreme, seğirme, spazm ve krampa sebep olabilir. Ayrıca kafein adrenalin salgılanmasına neden olur. Bunun sonucu huzursuzluk hissi de görülebilir.
DİÜRETİK
Kafein kalp atışını hızlandırıp vücuttaki kan akışını hızlandırır. Bunun sonucunda böbreklere giden kan miktarı artar ve süzülen kan miktarındaki artış sonucu daha fazla idrar üretilir. Daha fazla idrara çıkar ve vücuttan fazla su kaybedilmesine neden olur.
BAĞIMLILIK
Kafein tıpkı tütün ürünleri gibi bağımlılık yapar. Kafeinin canlı hissettirmesi sebebiyle başlayan tüketim artışı, baş ağrılarını ve uyuşukluğu bastırmak için kullanılmak üzere bağımlılığa dönülebilir.
HALÜSİNASYON
Yüksek adrenalin ve kafeinin vücutta oluşturduğu stres sonucu halüsinasyonlar görülebildiği biliniyor.
BAŞ AĞRISI
Kafein migreni tetikleyebildiği gibi vücuttaki aşırı su kaybı ve uyarıcı etkisi sebebiyle migreni olmayan kişilerde de baş ağrısına neden olabilir.
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