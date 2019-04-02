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Kaftancıoğlu: 39 ilçenin 22'sinde maddi hata tespit ettik

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 18:12 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 22 ilçede seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirterek, “Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak" dedi.

Seyrantepe'de bulunan CHP 2'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, “İstanbul seçmenine oylarını koruyacağını söz vermiştik. Kimsenin hakkının kimseye geçmemesi için elimizden geleni yapacağımızı belirtmiştik. Şuana kadar bunu fazlası ile başardık ve yapılmak istenen algı operasyonlarına karşı başaracağız. İstanbul halkı verdikleri her doğru tescil edilmesinin takipçisi olacağız ve bunu sağlayacağız" dedi.

'İMAMOĞLU'NUN OYU 4 BİN 960 DAHA ARTACAK'

Kaftancıoğlu, “Bizim İstanbul'da topladığım 31 bin 124 değil. 31 bin 186 ıslak imzalı tutanaklarımızla YSK verilerini tek tek karşılaştırdığımızda kazanın Ekrem İmamoğlu olduğunu görüyoruz. Buna rağmen, algı operasyonları oluşturulmaya ve bunun üzerinden bir sonuç alınmaya çalışılıyor. Sanki ilk defa bir seçim yaşanıyormuş gibi oluşturulmak oluşturulmak istenen algı operasyonu ile halkın sandığa yansımış iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bizler seçim günü, vatandaşlarımız, devletin görevlisinin olduğu her partinin temsilcisi olduğu sandığa giderek oy kullandılar. Oy kullanma işlemi bittikten sonra, yine devletin görevlisinin ve siyasi parti temsilcisinin olduğu ortamda oylar açıldı ve sayıldı. Bu oylar, ıslak imzalı tutanaklarla, kayıt altına alındı ve bu kayıtlarla YSK'ya aktarıldı. Bu verileri aktarılırken kimi tutanaklarda maddi hatalar oldu. Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak. İmamoğlu oy oranı artacak." diye konuştu

'BÜTÜN GEÇERSİZ OYLARIN YENİDEN SAYILMASININ HUKUKİ DAYANAĞI YOKTUR'

Kaftancıoğlu, "Diğer siyasi partilerin de oyları sırasında oluşan maddi hataların başvurmaları ve bununla ilgili düzeltilmesi konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yalnız İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılması ile ilgili ilçe seçim kurullarına dilekçeler verildi. İlçe seçim kuruluna geçersiz oyların sayımı ile ilgili dilekçelerin verilmesi bunun hukuki dayanak olması lazım. Hukuki dayanağın da sandıkları kapandığı anda geçersiz oylar sayıldığında ıslak imza tutanaklarının altı oluşturulurken, altına geçersiz oylarla ilgili bir şerh düşülmesi lazım ki, geçersiz oyların yeniden sayılması için hukuki bir gerekçe oluşmuş olsun. Bu olmadan seçim günü sandıklar açıldığında biraz önce dediğim gibi bütün siyasi partilerin temsilcisi oradaydı, bir şerh yazılmadan bütün geçersiz oyların sayılması talebi tamamen mesnetsiz ve bir hiçbir hukuk gerekçe ile dayandırılmayan bir yaklaşımdır. Eğer, herhangi bir sandıkta geçersiz oyların sayılması ile ilgili not düşüldüyse bunun sayılmasında sıkıntı yok. Ama tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir gerekçesi ve hukuki dayanağı yoktur. 2 İlçe seçim kuruluna yapılan itirazlar da bu bağlamda zaten reddedildi." İfadelerini kullandı.

'31 BİN 186 ISLAK İMZALI TUTANAKLARIMIZLA BİRLİKTE BİZ HALKIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜN ARKASINDAYIZ'

Kaftancıoğlu, “İstanbul'da seçimi kazandı dedik, halk kazandı dedik, 16 milyon İstanbullu kazandı dedik. Ama ne yazık ki bu iradeyi bir şekilde kabul etmek istemeyen ve bunu algı operasyonu ile dönüştürmek isteyen anlayışla karşı karşıyayız. Elimizde mevcut bulunan 31 bin 186 ıslak imzalı tutanaklarımızla birlikte biz halkımıza verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu sözle birlikte bütün sonuçları, testlerimizle tespitlerimizle, itirazlarımızla sizlere paylaşacağız. İstanbul'un kazanı 16 milyon İstanbulludur. İstanbul'un kazananı Ekrem İmamoğlu'dur." diye konuştu.

'22 İLÇEDE İTİRAZIMIZ VAR'

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularının yanıtlayan Kaftancıoğlu'na “Kaç ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildi sorusu yöneltildi. Kaftancıoğlu bu soruya, “Biz 39 ilçenin 22 ilçesinde maddi hata tespit ettik ve onunla ilgili 22 ilçede itirazımız var" dedi. (DHA)


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