KAGEM 8 yılda 65 bin kişiye eğitim verdi

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde toplumun her kesimine yönelik akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel eğitim, kurs ve seminerler düzenleyen Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), 8 yılda yaklaşık 65 bin kişiye eğitim verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yaptığı açıklamada 1996 yılında kurularak gençleri ve kadınları önceleyen eğitim programları düzenleyen KAGEM’in son 8 yıl içinde ilgi ve sorumluluk alanlarını genişleterek toplumun her kesiminden her yaş grubuna yönelik projeler geliştirdiğini söyledi. KAGEM’in öncelikli misyonunun üniversitelerdeki doğru dini bilgiyi topluma aktarmak olduğunu ifade eden Polat, “Bu anlamda KAGEM bir akademi olarak üniversitelerin topluma ulaştığı bir köprü vazifesi görerek; din, ilim, kültür, edebiyat, sanat ve felsefe alanlarında sahih bilgi ve düşünce ekseninde kadına, aileye ve gençliğe yönelik çalışmalar ile toplumun inanç ve ahlak dünyasına katkıda bulunuyor. KAGEM olarak Kur’an-ı Kerim, dil, sanat, öğle arası seminerleri, ilim ve hayat, işaret dili, psikoloji, okuma tartışma grupları, evlilik okulu, babamdan bana, ustalara saygı, medeniyetin şehirleri, baba olmak, kalem söyleşileri gibi çeşitli alanlarda seminerler ve eğitim programları düzenliyoruz. Kadın Aile ve Gençlik Merkezimiz 8 yılda yaklaşık 65 bin vatandaşımıza bu alanlarda eğitim verdi” diye konuştu.

Gerek akademik anlamda, gerekse konuşma dili olarak Arapça, Farsça ve Osmanlıca dil eğitim programları düzenlendiğini belirten Polat, ayrıca hat, çini, ebru, minyatür, geometrik desenler, fotoğrafçılık, ciltçilik, tezhip, katı ve ney gibi sanat alanlarında uzman eğitmenler tarafından başlangıç ve ileri düzeylerde eğitim programları gerçekleştirildiğini ifade etti. Kurslara katılmak isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamayan vatandaşlara yönelik tefsir, fıkıh, hadis, kelam, edebiyat, psikoloji alanlarında “Öğle Arası Seminerleri” düzenlediklerini kaydeden Polat, bu programların çok yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devlet korumasında bulunan kimsesiz çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla KAGEM gönüllüleri ile Sevgi Köprüsü Projesi yürütüldüğünü de anlatan Polat, cezaevlerindeki kadınların çocuklarıyla birlikte fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve dilsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Mahkûm Anne-Çocuk Psiko-sosyal Destek Projesi yürütüldüğünü vurguladı.