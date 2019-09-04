HABER

KAGEM 8 yılda 65 bin kişiye eğitim verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde toplumun her kesimine yönelik akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel eğitim, kurs ve seminerler düzenleyen Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), 8 yılda yaklaşık 65 bin kişiye eğitim verdi.Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yaptığı açıklamada 1996 yılında kurularak gençleri ve kadınları önceleyen eğitim programları düzenleyen KAGEM’in son 8 yıl içinde ilgi ve sorumluluk alanlarını genişleterek toplumun her kesiminden her yaş grubuna yönelik projeler geliştirdiğini söyledi.

KAGEM 8 yılda 65 bin kişiye eğitim verdi

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde toplumun her kesimine yönelik akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel eğitim, kurs ve seminerler düzenleyen Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), 8 yılda yaklaşık 65 bin kişiye eğitim verdi.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yaptığı açıklamada 1996 yılında kurularak gençleri ve kadınları önceleyen eğitim programları düzenleyen KAGEM’in son 8 yıl içinde ilgi ve sorumluluk alanlarını genişleterek toplumun her kesiminden her yaş grubuna yönelik projeler geliştirdiğini söyledi. KAGEM’in öncelikli misyonunun üniversitelerdeki doğru dini bilgiyi topluma aktarmak olduğunu ifade eden Polat, “Bu anlamda KAGEM bir akademi olarak üniversitelerin topluma ulaştığı bir köprü vazifesi görerek; din, ilim, kültür, edebiyat, sanat ve felsefe alanlarında sahih bilgi ve düşünce ekseninde kadına, aileye ve gençliğe yönelik çalışmalar ile toplumun inanç ve ahlak dünyasına katkıda bulunuyor. KAGEM olarak Kur’an-ı Kerim, dil, sanat, öğle arası seminerleri, ilim ve hayat, işaret dili, psikoloji, okuma tartışma grupları, evlilik okulu, babamdan bana, ustalara saygı, medeniyetin şehirleri, baba olmak, kalem söyleşileri gibi çeşitli alanlarda seminerler ve eğitim programları düzenliyoruz. Kadın Aile ve Gençlik Merkezimiz 8 yılda yaklaşık 65 bin vatandaşımıza bu alanlarda eğitim verdi” diye konuştu.
Gerek akademik anlamda, gerekse konuşma dili olarak Arapça, Farsça ve Osmanlıca dil eğitim programları düzenlendiğini belirten Polat, ayrıca hat, çini, ebru, minyatür, geometrik desenler, fotoğrafçılık, ciltçilik, tezhip, katı ve ney gibi sanat alanlarında uzman eğitmenler tarafından başlangıç ve ileri düzeylerde eğitim programları gerçekleştirildiğini ifade etti. Kurslara katılmak isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamayan vatandaşlara yönelik tefsir, fıkıh, hadis, kelam, edebiyat, psikoloji alanlarında “Öğle Arası Seminerleri” düzenlediklerini kaydeden Polat, bu programların çok yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devlet korumasında bulunan kimsesiz çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla KAGEM gönüllüleri ile Sevgi Köprüsü Projesi yürütüldüğünü de anlatan Polat, cezaevlerindeki kadınların çocuklarıyla birlikte fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve dilsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Mahkûm Anne-Çocuk Psiko-sosyal Destek Projesi yürütüldüğünü vurguladı.

Yeni dönem kayıtları başladı
KAGEM’in 2019-2020 eğitim dönemi kapsamında görme engelli bireylere yönelik “Sesli Kitap Projesi”, kültürel ve ahlaki yozlaşmanın önüne geçebilmek için “Cumartesi Mektebi”, mutlu aile ortamları oluşturabilmek için “Anne Baba Okulu”, geleneksel tıbbi metotların doğru kullanılabilmesi amacıyla “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Seminerleri”, yetişkinlerin çocukları daha iyi anlayabilmelerine yönelik “Çocuk Sempozyumu”, kültürel hayata katkı sağlamak amacıyla “Ankara Konferansları”, toplumu Ortadoğu konusunda bilgilendirmek amacıyla “Ortadoğu Konferansları”, erkeklerin toplumdaki roller ile problemlerinin konuşulacağı “Toplumsal Alanda Erkek” konularında eğitim programları düzenleyeceğini belirten Polat, yeni dönem kayıtlarının 2 Eylül’de başladığını söyledi. Programlara katılmak isteyen vatandaşların telefonla kayıt yaptıramayacağını, başvurularını bizzat KAGEM’e giderek yapması gerektiğini dile getiren Polat, akşam saatlerinde düzenlenecek programların başvurularının ise www.tdvkagem.org.tr internet sitesi üzerinden yapılabileceğini sözlerine ekledi. Polat, KAGEM’de verilen eğitimlerin aynı şekilde ülkemizdeki mültecilere yönelik olarak KAGEM’e bağlı Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi’nde (SDEM) de düzenlendiğini söyledi.

KAGEM 8 yılda 65 bin kişiye eğitim verdi

KAGEM 8 yılda 65 bin kişiye eğitim verdi

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Aydın’dan Bahçeli’ye davetAydın’dan Bahçeli’ye davet
Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurduKonya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

Genç kız 'tutunacak dalım yok' deyip 3 katlı inşaatın çatısından atladı

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.