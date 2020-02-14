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  4. Kağıthane'de küçük çocuğa taciz iddiası! Linç edilmek istendi

Kağıthane'de küçük çocuğa taciz iddiası! Linç edilmek istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kağıthane'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle vatandaşlar sakinleştirilirken şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, Kağıthane, Mehmet Akif Mahallesi, Etibank Caddesi'nde Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan pastanede çalışan bir kişinin aynı binada oturan 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Kızın annesine giderek taciz edildiğini iddia etmesi ve olayın mahalle sakinleri tarafından duyulmasıyla pastane çalışanı linç edilmek istendi.

GÖZALTINA ALINDI

Kalabalık tarafından darp edilen pastane çalışanını, polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttıktan sonra gözaltına aldı.

Kaynak: DHA


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