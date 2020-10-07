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Kağıthane’de silahlı saldırı! Otomobille gelip dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 07:23 | Son Güncelleme

Kağıthane’de otomobil ile seyir halinde bulunan 2 kişi tartıştıkları diğer gruptan 2 kişiye silahla ateş etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisi hayatını kaybederken diğer yaralının ise tedavisi devam ediyor.

Kağıthane’de silahlı saldırı! Otomobille gelip dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat gece 03.30 sıralarında Kağıthane Sokullu Caddesi üzerinde bir kebap salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre otomobilleriyle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi diğer gruptan Ali Kanat ve Mücahit Kanat isimli 2 kişiyle önce sözlü olarak tartıştı. Daha sonra otomobilde bulunan şahıslardan biri silahını çekerek tartıştıkları 2 kişiye dört el ateş etti. Kırmızı bir otomobil ile gelen saldırganlar olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birisi hayatını kaybederken, diğer yaralının ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

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