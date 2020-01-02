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  4. Kağıthane'de eski eşinin evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Kağıthane'de eski eşinin evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Kağıthane'de eski eşinin evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de eski eşinin evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Kağıthane Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeşilce Mahallesi'nde bir adreste çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.

Evin kapı ve pencerelerinin kundaklama sonucu yandığını belirleyen polis, olayı ev sahibinin eski eşi tarafından işlendiğini tespit etti.

Kadının şikayeti üzerine şüpheli Ruşen Ç. (49) Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Şüphelinin dün eski eşini arayarak "torununu evden çıkarmasını ve evi yakacağını" söylediği belirtildi.

Şüpheli Ruşen Ç'nin 16.00 sıralarında alkollü bir şekilde yarım bidon benzinle kadının evine gelerek ikametin pencere ve kapısını ateşe verdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Kağıthane yangın

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