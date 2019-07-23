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Kağıthane'de kırılan ağaç dalı motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi  

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de rüzgarın etkisiyle kırılan ağacın dalı o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi.

Kağıthane'de kırılan ağaç dalı motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi  

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE'de rüzgarın etkisiyle kırılan ağacın dalı o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Kağıthane Sultan Selim meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üzerinde bulunan pankart asılı olan ağacın dalı, rüzgarın etkisiyle kırıldı.

KIRILAN DAL MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Kırılan dal o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kişi ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkartılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yola devrilen ağaç dalı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Ağaç dalının devrilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rüzgarın etkisiyle ağaç dalının düştüğü ve o sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Olayın ardından ise çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu kameralara yansıyor.

(FOTOĞRAFLI)

Kağıthane'de kırılan ağaç dalı motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi Kağıthane'de kırılan ağaç dalı motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi Kağıthane'de kırılan ağaç dalı motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi Kağıthane'de kırılan ağaç dalı motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi

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