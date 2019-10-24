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KAĞITHANE'DE, TALATPAŞA KÖPRÜSÜ'NDEN D-100 KARAYOLU'NA ATLAYAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 03:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İstanbul DHA Kağıthane'de Talatpaşa Köprüsü'ne gelen bir kadın, köprüden aşağı atladı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İstanbul DHA
Kağıthane'de Talatpaşa Köprüsü'ne gelen bir kadın, köprüden aşağı atladı. Bir otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay saat 00:00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi, Talatpaşa Köprüsü'ne gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, köprünün korkuluklarına çıkarak D-100 karayoluna atladı. Bu sırada Mecidiyeköy istikametinden gelen ve Edirne istikametine doğru seyir halindeki 34 ZS 7972 plakalı otomobil kadına çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 34 ZS 7972 plakalı otomobilde bulunan iki kadın ise ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK KİLİTLENDİ
Kazanın ardından D-100 karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI
Kadının köprüye çıkarak aşağı atladığını söyleyen görgü tanıkları, “Kadın köprüye gelerek intihar etti. Kadın aşağı atladığı gibi ileride duran araç kadına çarptı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yeri
-Oluşan trafikten görüntü
-Kazayı seyreden vatandaşlar
-Polis ekiplerinin çalışması
-Kadına çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki kadın
-Röportaj
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Kazaya karışan araçta yapılan inceleme
-Genel ve detay görüntüler

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