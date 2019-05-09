KAĞITHANE'DE YIKIMI YAPILAN BİNALARDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - Onur MERİÇ/ İSTANBUL(DHA)

KAĞITHANE'de çöken binanın etrafındaki 24 riskli yapıdan 14’ünün yıkımının tamamlanmıştı. Diğer riskli binaların yıkımlarına da yakında başlanacağı öğrenildi. Yıkılan binaların hafriyatlarını taşıma çalışmaları sürerken, binaların son durumu da havadan görüntülendi.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak’ta 22 Nisan tarihinde bir binanın çökmesiyle riskli 24 binadan 14’ünün yıkımı tamamlanırken, çok sayıda iş makinesiyle, hafriyatın taşınması için çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı Akıncı Sokak'taki bekleyişlerini sürdürüyor. Kağıthane Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, riskli tespit edilen diğer binaların yıkımlarına da yakın zamanda başlanacak. Belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları ve yıkımı tamamlanan binaların son durumu görüntülendi.

Görüntü dökümü

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-İş Makinelerinin olay yerindeki çalışmaları

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

-Yıkımı yapılan binaların havadan görüntüsü

-Genel ve detaylar

