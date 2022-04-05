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Kahin Nostradamus'un 2022 kehaneti tüyler ürpertti! 'İnsanlar birbirini yiyecek'

05.04.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kör Kahin Baba Vanga'nın ardından bu sefer de Nostradamus'un öngörüleri gündem oldu. Ünlü kahin Nostradamus koronavirüs ve 11 Eylül saldırılarını öngörmesiyle "Her dediği çıkan kahin" olarak adlandırıldı. 2022'de açlığın patlak vereceğini belirten Nostradamus, söyledikleriyle korku saldı.

Kahin Nostradamus'un 2022 kehaneti tüyler ürpertti! 'İnsanlar birbirini yiyecek'

Kör Kahin Baba Vanga'nın, "Büyük sıcaklıklar olacak" kehanetinin ardından Nostradamus'un 2022 hakkında söyledikleri duyanların tüylerini ürpertti. Ünlü kahin bu dönemde açlığın başlayacağını belirtti.

"İNSANLAR BİRBİRİNİ YİYECEK"

Nostradamus insanlık tarihiyle alakalı birçok önemli olayı tahmin etti. Kehanetleriyle ünlenen Nostradamus Hitler'in yükselişi, JFK'nin vurulması ve 11 Eylül saldırılarını da öngördü.

Kahin Nostradamus'un 2022 kehaneti tüyler ürpertti! 'İnsanlar birbirini yiyecek'

Nostradamus 2021 için iklimsel sorunlar hakkında uyarılarda bulunmuştu. Ayrıca Kaliforniya'da büyük bir deprem hakkında konuşmuştu ki bu deprem geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti.

Kahin Nostradamus'un 2022 kehaneti tüyler ürpertti! 'İnsanlar birbirini yiyecek'

Ünlü kahinin 2022 için kehanetleri korku saldı.

Kahin Nostradamus'un 2022 kehaneti tüyler ürpertti! 'İnsanlar birbirini yiyecek'

Nostradamus'un kehanetinde, "Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insanın, kadın erkek fark etmeksizin hemcinsini çaresizlik içinde yemesine yol açacak." ifadeleri yer aldı.

Kahin Nostradamus'un 2022 kehaneti tüyler ürpertti! 'İnsanlar birbirini yiyecek'


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