Kahin Nostradamus'un 2022 kehaneti tüyler ürpertti! 'İnsanlar birbirini yiyecek'

Kör Kahin Baba Vanga'nın, "Büyük sıcaklıklar olacak" kehanetinin ardından Nostradamus'un 2022 hakkında söyledikleri duyanların tüylerini ürpertti. Ünlü kahin bu dönemde açlığın başlayacağını belirtti.

"İNSANLAR BİRBİRİNİ YİYECEK"

Nostradamus insanlık tarihiyle alakalı birçok önemli olayı tahmin etti. Kehanetleriyle ünlenen Nostradamus Hitler'in yükselişi, JFK'nin vurulması ve 11 Eylül saldırılarını da öngördü.

Nostradamus 2021 için iklimsel sorunlar hakkında uyarılarda bulunmuştu. Ayrıca Kaliforniya'da büyük bir deprem hakkında konuşmuştu ki bu deprem geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti.

Ünlü kahinin 2022 için kehanetleri korku saldı.

Nostradamus'un kehanetinde, "Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insanın, kadın erkek fark etmeksizin hemcinsini çaresizlik içinde yemesine yol açacak." ifadeleri yer aldı.



