Kahraman köpek 'Dora', evdekileri korumak için kendisini siper etti! Depremden saniyeler önce havlayarak uyarmaya çalıştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da deprem anında ilginç bir olay yaşandı.

Özçelik ailesinin iki yıl önce sahiplendiği 'Dora' isimli Dogo Argentino cinsi köpek, depremden saniyeler önce sahiplerini uyarmak için havlamaya başladı ancak ev halkı olağan dışı bir durum olmadığını düşünerek, havlayışa aldırış etmedi. Saatler 04.17’yi gösterip, yaşadıkları ev şiddetli bir şekilde sallanmaya başladığında ise Özçelik ailesinin ömürlerinin sonuna kadar unutamayacağı o olay yaşandı.

İki yaşındaki köpek, evin iki çocuğu Çınar ve Mehmet Özçelik’i yere düşürüp üzerlerine yattı. Dora, büyük bir sadakat örneği sergileyerek deprem sarsıntısı sona erene kadar çocukların üzerinden ayrılmadı.

O anları anlatan köpeğin sahibi Arda Özçelik, Dora’nın deprem anında binadan çıkacağını düşündüğünü ancak onun bunu yapmadığını ve aksine sarsıntı sona erene kadar kardeşlerini koruduğunu söyledi. Dora’nın üzerine siper olduğu çocuklardan Çınar Özçelik ise, yaptığı bu kahramanlıktan sonra onu daha çok sevdiğini belirtti.

(İHA)

