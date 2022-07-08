Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman bayram namazı saatleri 2022! Diyanet’e göre Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman illerinde Kurban Bayramı namazı kılacak olan birçok vatandaş, bayram namazı saatlerini araştırmalarını sürdürüyor. 9 Temmuz Cumartesi sabahında camilere gidecek olan vatandaşlar bayram öncesi namaz saatlerini araştırıyor. Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman’da bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanetin açıkladığı Kurban Bayramı Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman bayram namazı saatleri…

KAHRAMANMARAŞ'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş'ta bayram namazının saat kaçta kılınacağı, Diyanet tarafından açıklanan bayram namazı saatleriyle belli oldu. Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat 05.52'de kılınacak.

KARABÜK'TE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karabük'te bayram namazı saatinin kaçta olduğu, şehirde ikamet eden binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan bayram namazı saatine göre Karabük'te bayram namazı saat 06.00'da kılınacak.

KARAMAN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karaman'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı Diyanet tarafından açıklandı. Buna göre Karaman'da bayram namazı sabah saat 06.08'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

