HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman bayram namazı saatleri 2022! Diyanet’e göre Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman bayram namazı saatleri 2022! Diyanet’e göre Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

08.07.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta?” sorusu, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber o illerde yaşayan birçok kişi tarafından merak edildi. Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman’da yaşayan vatandaşlar, 9 Temmuz sabahı camilerde cemaatle kılınacak bayram namazının saatlerini araştırıyor. Diyanet Kurban Bayramı namazı saatlerini paylaşmasıyla bayram namazı saatleri belli oldu. İşte Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman bayram namazı saat bilgisi 2022!

Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman bayram namazı saatleri 2022! Diyanet’e göre Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman illerinde Kurban Bayramı namazı kılacak olan birçok vatandaş, bayram namazı saatlerini araştırmalarını sürdürüyor. 9 Temmuz Cumartesi sabahında camilere gidecek olan vatandaşlar bayram öncesi namaz saatlerini araştırıyor. Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman’da bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanetin açıkladığı Kurban Bayramı Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman bayram namazı saatleri…

KAHRAMANMARAŞ'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş'ta bayram namazının saat kaçta kılınacağı, Diyanet tarafından açıklanan bayram namazı saatleriyle belli oldu. Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat 05.52'de kılınacak.

KARABÜK'TE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karabük'te bayram namazı saatinin kaçta olduğu, şehirde ikamet eden binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan bayram namazı saatine göre Karabük'te bayram namazı saat 06.00'da kılınacak.

KARAMAN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karaman'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı Diyanet tarafından açıklandı. Buna göre Karaman'da bayram namazı sabah saat 06.08'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla dolduKonya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu
Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye olduKadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu
Parasını ödemedi diye patronunu öldürdü!Parasını ödemedi diye patronunu öldürdü!
Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Kahramanmaraş Karaman Karabük bayram namazı saat kaçta kurban bayramı namazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Doktoru öldüren güvenlik görevlisinin babası konuştu

Doktoru öldüren güvenlik görevlisinin babası konuştu

Sözleri gündem olmuştu! O konuşmanın detaylarını anlattı

Sözleri gündem olmuştu! O konuşmanın detaylarını anlattı

İlginizi Çekebilir

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.