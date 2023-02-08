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Kahramanmaraş'la ilgili çok konuşulacak '2020' detayı! İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

08.02.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki büyük depremin merkez üssü olan ve birçok binanın yerle bir olduğu Kahramanmaraş'la ilgili ortaya çıkan detay gündem yarattı. Yüzlerce insanın enkaz altında yaşam mücadelesi verdiği ve binlerce insanın da evsiz kaldığı kentin 2020 yılında AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planları'nda (İRAP) pilot il olarak belirlenmiş olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'la ilgili çok konuşulacak '2020' detayı! İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. 9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan kentte, çok sayıda bina yıkılırken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. Bölgeye yardım etmek için tüm Türkiye seferber olurken, Kahramanmaraş'la ilgili ortaya çıkan bir detay gündem yarattı.

2020 YILINDA PİLOT İL SEÇİLMİŞ

Kahramanmaraş'ın 2020 yılında İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planları'nda (İRAP) pilot il olarak belirlendiği ortaya çıktı. Planın başladığı günlerde konuşan dönemin AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu; afet geçmişi de göz önünde bulundurulan Kahramanmaraş'ta afet tehlike ve risklerin belirlendiğini belirtirken, önlemler alınmaya başlandığını söylemişti.

Güllüoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bir şehrin fiziki yapısı, afetselliği, yakınından geçen bir fay hattı var mı, o fay hattı diri mi, ne sıklıkla deprem üretebilir? Yine heyelan, sel, kaya ve çığ düşmesi... Daha önce yaşanmış bu tür afetler var mı? Teknolojik afetler açısından organize sanayi bölgelerinin durumu nedir, ne tür fabrikalar var? Bir sonraki aşamada, yer altından yer üstüne çıkıyoruz, binaların durumu nedir? Belediye ve ilgili kuruluşların bu konuda yaptığı çalışmalar ve elimizdeki envanter bilgisi nedir, diye artık çok daha detaylı bir şekilde, genel ifadelerin haricinde artık o ile özel çalışmaların toplandığı plan, İRAP oluyor. Bu, bizim için heyecan verici bir projeydi."

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İLK DEPREMDE YERLE BİR OLDU

Yapılan tüm bu çalışmalara rağmen ilk depremde kentin büyük bölümünün yıkılması herkesi kahretti. Kent genelinde bine yakın binanın yıkılmış olmasından endişe edilirken, arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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deprem Kahramanmaraş

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