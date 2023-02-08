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Canlı yayında ‘Bu da mı ders olsun bize?’ diyerek isyan etti! Dilara Gönder elindeki kağıtları fırlattı

08.02.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezi ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Deprem bölgesinden her geçen dakika yeni haberler gelirken canlı yayınlarda da dikkat çeken anlar yaşanıyor. Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Dilara Gönder, canlı yayında bu yaşananlara "Bu kadar ölümlü ders mi olur? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama" sözleriyle isyan etti. Gönder'in tepkisi sırasında elindeki kağıtları fırlattığı da görüldü.

Canlı yayında ‘Bu da mı ders olsun bize?’ diyerek isyan etti! Dilara Gönder elindeki kağıtları fırlattı

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası Türkiye deprem bölgesinden gelen haberlere kilitlendi. Yaşananlar herkesin yüreğini derinden yakarken herkes dört gözle bölgeden güzel bir haber gelmesini bekliyor. Diğer yandan canlı yayınlarda da çok çarpıcı anlar yaşanıyor. Son olarak Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Dilara Gönder, Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ı konuk aldığı yayında yaşananlara isyan etti. İşte detaylar...

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"BU DA MI DERS OLSUN BİZE?"

“Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyrun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyrun havadan görüntüler.” ifadelerini kullandı.

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ELİNDEKİ KAĞITLARI MASAYA FIRLATTI

Gönder'in tepki gösterdiği o anlarda elindeki kağıtları da masaya fırlattığı görüldü.

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Gönder kendisine “Maalesef millet olarak balık hafızasına sahibiz.” denince “Valla balıklar bile denizin altında daha güvende. Büyük balık küçük balığı yer ama küçük balıklar bile bizim bu apartmanlarda yaşayan insanlardan daha güvenli” şeklinde konuştu.

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deprem Kahramanmaraş Dilara Gönder

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