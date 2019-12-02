Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beğenisine sunuldu

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının beğenisine sunuldu.

AK Parti Genel Merkezi’nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleriyle organize edilen ikramı Alpedo-Kervan Lezzet Grubu yaptı. Kentin yöresel lezzetlerinden başta paça, ekşili çorba, kuru dolma, havuç dolma gibi 18 farklı yemek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarına ikram edildi.

‘Erdoğan Maraş paçasını çok sevdi’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş yemeklerini çok beğendiği, özellikle Maraş paçasını çok sevdiği öğrenildi. Erdoğan’ın ‘Demek ki Kahramanmaraş bu işte aşmış, bütün ekibe teşekkür ve tebrik ediyorum’ dediği de öğrenildi.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine yöresel lezzetleri tattırmaktan onur duyduğunu ifade ederek, “Ankara’da Maraş mutfağını temsil ettik. Tarihi binlerce yıla dayanan kentimizin gastronomi anlamında da önemli yerde olduğunu düşünüyorum. Özellikle dünyaca ünlü Maraş dondurmamız, biberimiz, tarhanamız, paça ve ekşili çorbamızı yemek için farklı ülkelerden kentimize gelen insanlar var. Biz her zaman dediğimiz gibi, şehrimiz için kendimizi turizm elçisi ilan ettik ve bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmada emeği geçen başta Mahir Ünal ve destek olan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

