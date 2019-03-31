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KAHRAMANMARAŞ SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:51 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.596Toplam Seçmen : 755.248Açılan Sandık : 1.360Açılan Sandık Oranı : % 52,39Kullanılan Oy : 330.813Geçerli Oy : 322.500Katılım Oranı : % 84,83
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN GÜNGÖR% 64,08206.656CHPALİ ÖZTUNÇ% 29,0893.770DİĞER% 3,812.248DSPMEHMET KENGER% 1,334.299SAADET PARTİSİMUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ% 13.218BTPHÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ% 0,381.220VATAN PARTİSİCAFER SİNCER% 0,15490ÖMER SOLAKÖMER SOLAK% 0,09279TKPALİ ŞENYÜZ% 0,06208İRFAN FISTIKİRFAN FISTIK% 0,03112* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 80Katılım Oranı : % 84,29
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET FATİH GÜVEN% 53,5719.995İYİ PARTİADEM YILDIZ% 37,1513.867DİĞER% 7,832.922BBPECEVİT KAVAK% 0,73273SAADET PARTİSİŞEREF ERTEKİN% 0,66248BTPMEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ% 0,0520ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 28,71Katılım Oranı : % 86,26
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAHMET DOĞAN% 62,163.578İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 34,241.971DİĞER% 1,6595SAADET PARTİSİABDULLAH TOR% 1,3678BTPMEHMET KAR% 0,5934ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 100
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHANİFİ SARIALTUN% 43,537.251İYİ PARTİAHMET NAZIM ENGİZEK% 39,496.579DİĞER% 16,982.829DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 37,61Katılım Oranı : % 83,02
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİNECATİ OKAY% 66,8427.948CHPAYHAN ÇİFTARSLAN% 19,888.312BBPBEKİR ERYILMAZ% 7,723.229DİĞER% 1,62676SAADET PARTİSİBÜNYAMİN GÖKÇE% 1,43598BTPALİ TÜRK% 0,97407EJDER KAYKUSUZEJDER KAYKUSUZ% 0,82344MUSTAFA DİZİBÜYÜKMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,72301EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 27,27Katılım Oranı : % 91,11
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBİLAL EKER% 561.195CHPFATİH VİCDAN% 43,16921SAADET PARTİSİOKTAY CEYHAN% 0,5612BTPRAMAZAN ÇOKBEKLER% 0,286ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 70,5Katılım Oranı : % 78,7
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET GÜRBÜZ% 52,1926.746İYİ PARTİABDULLAH PAKSOY% 45,5323.333BBPİBRAHİM ALAGÖZ% 0,79404HDPHÜSEYİN YILDIZ% 0,65331SAADET PARTİSİSAMİ POLAT% 0,43220DİĞER% 0,29148BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 0,1368GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 62,5Katılım Oranı : % 84,7
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 47,739.804İYİ PARTİRAMAZAN KOCA% 30,16.182BBPALİ KIRAÇ% 20,464.202SAADET PARTİSİİSHAK KÖROĞLU% 0,78160DİĞER% 0,68139BTPAHMET ÇOKBEKLER% 0,2653NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 94,29Katılım Oranı : % 82,17
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPİLHAMİ BOZAN% 51,373.703MHPBATTAL KAYA% 47,273.408DİĞER% 0,9468KADİR GÜRLEKKADİR GÜRLEK% 0,1511BTPMERVE ÇEVİRİCİ% 0,1410SAADET PARTİSİMEHMET ALIŞ% 0,129ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 47,62Katılım Oranı : % 83,51
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHANEFİ MAHÇİÇEK% 67,670.004İYİ PARTİMUSTAFA BASTIRMACI% 22,7923.602DİĞER% 4,925.094BBPFULYA KÖSE% 3,023.128SAADET PARTİSİSELİM KALE% 0,95985BTPSEZAİ ÇEVİRİCİ% 0,3307ALİ AKKURTALİ AKKURT% 0,21213ALİ HOPURALİ HOPUR% 0,13138ÖKKEŞ GEREKLİÖKKEŞ GEREKLİ% 0,0990PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 64,32Katılım Oranı : % 85,82
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM YILMAZCAN% 43,510.913CHPHAYDAR İKİZER% 27,726.954DSPKAMİL DALKARA% 25,446.381DİĞER% 2,52631BBPADEM ERGÖREN% 0,58145SAADET PARTİSİALİ ÇOLAK% 0,1846BTPMURAT KAZANCI% 0,0717TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 49,08Katılım Oranı : % 97,2
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİOSMAN OKUMUŞ% 43,299.667MUSTAFA TAŞHANMUSTAFA TAŞHAN% 33,047.377DİĞER% 17,853.986İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 4,14924BTPSENAR ERDOĞANYILMAZ% 0,88196SAADET PARTİSİERKAN PINARBAŞI% 0,8179

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