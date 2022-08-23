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Kahramanmaraş'ta bu bebeği gören şaşırıyor! Beyninin yarısı kafatası dışında doğdu

23.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda beyninin yarısı kafatası dışında doğan bebek 11 günlük iken yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren doktor, ''Beynin yarısından fazlası kafatası kemiği dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyat ile normal hale getirildi. Bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor'' dedi.

Kahramanmaraş'ta bu bebeği gören şaşırıyor! Beyninin yarısı kafatası dışında doğdu

Kahramanmaraş’ta yabancı uyruklu bir ailenin El Abbud adını verdiği bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak dünyaya geldi. Kentte özel bir hastaneye getirilen bebek burada 11 günlük iken ameliyata alındı. Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı tamamlanan bebek sağlığına kavuştu.

NORMAL HALE GETİRİLDİ

Dr. Altun, “Beynin yarısından fazlası kafatası kemiği dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyat ile normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor” dedi.

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(İHA)

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Kahramanmaraş
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