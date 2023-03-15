KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! 15 Mart 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya ve Adıyaman'dan da hissedildi!

Deprem ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklamasında bulunuldu.. Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Sarsıntının Malatya ve Adıyaman'dan da hissedildiği öğrenildi. İşte 15 Mart 2023 Salı AFAD son depremler listesi...
Kahramanmaraş'ta 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 08.49 sıralarında gerçekleştiği kaydedildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş Nurhak olan depremin 7.72 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 15, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-15
Saat:08:49:33 TSİ
Enlem:37.984 N
Boylam:37.494 E
Derinlik:7.72 km
Detay:https://t.co/9SbTaNBV3c@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi