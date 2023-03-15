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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! 15 Mart 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya ve Adıyaman'dan da hissedildi!

15.03.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Kahramanmaraş'ta 15 Mart 2023 Salı günü gerçekleşen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Edinilen bilgiye göre sarsıntı Malatya ve Adıyaman'dan da hissedildi. Birçok kişi internette " 15 Mart 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 15 Mart 2023 Salı AFAD son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! 15 Mart 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya ve Adıyaman'dan da hissedildi!

Deprem ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklamasında bulunuldu.. Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Sarsıntının Malatya ve Adıyaman'dan da hissedildiği öğrenildi. İşte 15 Mart 2023 Salı AFAD son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ'TA 4.0 ŞİDDETİMDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 08.49 sıralarında gerçekleştiği kaydedildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Nurhak olan depremin 7.72 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.


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