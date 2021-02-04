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  4. Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

04.02.2021 20:29 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Ömer K. (24), arkadaşı Cebrail Göç'ü (22), 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. ile Cebrail Göç arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, alkollü olduğu öğrenilen Ömer K., Cebrail Göç'ü vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Yaralanan Göç, yere yığılırken, Ömer K. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Cebrail Göç'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göç'ün cenazesi ambulansla Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ömer K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ömer K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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